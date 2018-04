Winnie Mandela var i mange år gift med Sør-Afrikas første svarte president, Nelson Mandela. Han ble president i 1994 etter 27 år i fengsel og ble et globalt ikon for fred og forsoning.

Winnie Madikizela-Mandela var en av de mest fremtredende skikkelsene i den langvarige kampen mot det hvite apartheidstyret i Sør-Afrika.

Hun kjempet kampen i alle de årene hennes daværende ektemann satt fengslet på Robben Island utenfor Cape Town. Hun ble også fengslet en rekke ganger.

Sammen med sin hvite forgjenger som president fikk Nelson Mandela i 1993 Nobels fredspris. De fikk den for sitt arbeid for en fredelig avvikling av det forhatte apartheidregimet og for å legge grunnlaget for et nytt Sør-Afrika.

Blir hyllet av Tutu

Erkebiskop Desmond Tutu, en annen av Sør-Afrikas mest kjente antiapartheid-aktivister, sørger over Winnies Mandelas død og hyller hennes kamp for likeverd.

– Winnie Mandela var et definerende symbol på kampen mot apartheid, sier han.

– Hun nektet å innordne seg sin ektemanns fengsling, den gjentatte trakasseringen som familien ble utsatt for av sikkerhetsstyrkene, vilkårlige fengslinger og forbud mot alt og alle. Hennes mot var en stor inspirasjon for meg og for generasjoner av aktivister, sier Tutu.

Var syk lenge

Winnie Mandela døde fredfullt etter lang tids sykdom, heter det i en uttalelse fra familien mandag. Hun hadde dårlig helse de siste årene og led blant annet av nyresvikt.

Ifølge familien hadde hun vært ut og inn av sykehus de siste årene.

Ble skilt i 1996

De to ble gjenforent da Nelson Mandela ble løslatt fra fengsel i 1990. I 1994 ble han valgt til Sør-Afrikas første svarte president.

De to ble skilt i 1996 etter at Winnie forsøkte å skape sin egen politiske karrière. Men de skilte lag allerede i 1992.

Fikk to døtre sammen

Hun var født i 1936 og møtte sin fremtidige ektemann på et busstopp i bydelen Soweto i Johannesburg i 1957. De giftet seg ett år senere og fikk to døtre sammen.

De var gift i 38 år, men i de fleste av disse årene satt Mandela i fengsel på Robben Island.

Greg English / TT / NTB scanpix

Fikk omgjort dommene

Store deler av hennes liv var preget av konflikter og strid. Først med apartheidregimet, og deretter med sine egne etter at det hvite regimet var borte.

I 1991 ble hun dømt til seks års fengsel for medvirkning til drapet på en 14 år gammel gutt. Gutten var mistenkt for på være informant. Hun har alltid avvist anklagene, og dommen ble senere omgjort til en bot.

Hun satt i Sør-Afrikas regjering, men fikk i 1995 sparken av sin mann presidenten etter anklager om korrupsjon.

I 2002 ble hun dømt til fem års fengsel for svindel og bedrageri, men dommen ble senere omgjort til betinget fengsel.

Opp gjennom årene har en rekke anklager om voldsbruk og korrupsjon blitt rettet mot henne. Hun har også vært konflikt med ledende personer i Sør- Afrikas styrende parti African National Congress (ANC).

Ble ikke slik hun drømte om

Sør-Afrika har slitt med store økonomiske problemer etter at apartheidregimet ble fjernet.

I sitt siste intervju er Winnie Mandela inne på dette.

– Jeg vil være ekstremt naiv hvis jeg hevdet at Sør-Afrika i dag er det vi drømte om da vi ga avkall på våre normale liv, sier hun ifølge den engelske avisen The Guardian.

Intervjuet ble publisert på nytt mandag i sørafrikanske medier.

– Vi har ekstreme utfordringer. Politisk frihet uten økonomiske frihet er det som har resultert i de utfordringene vi møter i dag, sier hun i intervjuet.