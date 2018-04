Catalonias avsatte president løslatt mot kausjon i Tyskland

Tysk påtalemyndighet beordret umiddelbar løslatelse av Puigdemont fredag formiddag etter at han hadde fremskaffet kausjon på 75.000 euro.

Betingelsen er at Puigdemont må holde seg i landet og at han må melde seg ukentlig for tysk politi.

Det slo en tysk domstol fast torsdag da kunngjøringen kom om at han kan løslates mot kausjon mens det avgjøres om han skal utleveres til Spania.

Avlyser pressekonferanse

Fredag morgen tvitret Puigdemont fra fengselet i Neumünster i delstaten Schleswig-Holstein:

– Vi må se framover med håp og optimisme, fordi vi har en rettighet til å ikke la dem stjele vår framtid. Vi må holde stand og ikke gi etter, tvitret han.

Fabian Bimmer

Puigdemont hadde planlagt en pressekonferanse fredag kveld, men måtte avlyse den:

– Beklageligvis har vi måttet avlyse pressekonferansen av juridiske årsaker. Den blir i stedet holdt i Berlin. Vi skal kunngjøre dato og tidspunkt så snart som mulig, heter det i en uttalelse fra Puigdemonts pressekontor.

– Tid for dialog

Puigdemont selv gikk smilende ut i solskinnet etter å ha sittet i fengsel i nesten to uker. Han takket de ansatte for «sin profesjonalitet og respekt» og medfangene for «sin solidaritet og hjelp slik at jeg kunne raskt tilpasse meg situasjonen».

Puigdemont kom også med en uttalelse rettet mot Spania:

– Jeg ber om umiddelbar løslatelse av alle mine kolleger i spanske fengsler. Det er en skam at Europa fortsatt har politiske fanger. Tiden er nå inne for dialog, sa Puigdemont, og viste til at katalanske krav om uavhengighet tidigere har blitt møtt med «vold og undertrykkende svar».

– Når man nå ser at den type svar ikke fungerer, er det på tide å utøve politikk, la han til.

Den spanske regjeringens talsmann Inigo Mendez de Vigo sier at Puigdemont «ikke er offer for politisk forfølgelse. Han har flyktet fra loven». Talsmannen sier også at Spania respekterer beslutningen fra den tyske domstolen og ikke vil blande seg inn i prosessen.

Utleveringskrav

Puigdemont har sittet i varetekt etter pågripelsen ved grensen mellom Danmark og Tyskland 25. mars. Pågripelsen fant sted som følge av en europeisk arrestordre utstedt av en spansk dommer.

Spania har siktet Puigdemont for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler. Domstolen i Schleswig-Holstein kan ikke ta stilling til anklagene om oppvigleri og opprør fordi man etter tysk lov må ha utøvd vold for å kunne siktes for dette punktet. Domstolen vil derfor basere en avgjørelse om utlevering til Spania på siktelsen om misbruk av offentlige midler. En beslutning må i henhold til europeisk lovverk foreligge innen 60 dager.