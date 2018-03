Steve Bannon til Sverige for å støtte Sverigedemokraterna

Det er den svenske avisa Dagens Nyheter som melder at Bannon, som regnes for å være hjernen bak Trumps valgseier, kommer til Sverige for å vise sin støtte til Sverigedemokraterna.

– Sverigedemokraterna gikk fra noe som ingen respektabel person i Sverige ville forbindes med, til å bli et parti som mange mennesker er komfortable med å forbindes med, sier Bannon til Dagens Nyheter.

Han beskriver partiet som et eksempel hele verden bør studere. Noe den tidligere Trump-rådgiveren sier han har gjort.

Bannon sier at han vil reise til Sverige for å treffe partiet. En reise som kommer til å skje «ganske snart», sier han.