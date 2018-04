Trump roser Kinas president. Samtidig vurderer presidenten å øke presset i handelskrigen.

– Forhandlingene med Kina går bra. De er tøffe, men det er stor fremgang, sa president Donald Trump under en tale i Rosehagen i Det hvite hus torsdag.

Trump understreket at han tror USA og Kina kan komme til «en vennlig løsning» på handelskrigen som har blusset opp etter at Trump kunngjorde straffetoll på mange kinesiske produkter.

– Jeg klandrer ikke Kina, sa Trump.

– Jeg liker president Xi og anser ham for å være en venn. Og jeg tror han liker meg. Men han jobber for Kina, jeg jobber for USA.

Vil presse Kina gjennom TPP

Like før talen ble det kjent at presidenten har spurt sine rådgivere om å se på muligheten for å melde seg inn igjen i handelsavtalen TPP (Trans Pacific Partnership). Trump vurderer helomvendingen etter et møte med Kongressmedlemmer i Det hvite hus torsdag, ifølge The Washington Post.

Avisen skriver at Trump ba rådgiverne Robert E. Lighthizer og Larry Kudlow utrede muligheten for TPP-medlemskap «på USAs premisser». Presidenten ble satt på ideen av kongressmedlemmer som understreket at det ville være den beste måten å demme opp for Kina.

Senator John Thune fra South Dakota fortalte WP at han og andre påpekte at for å få Kinas oppmerksomhet er det en god strategi å begynne å handle med landets konkurrenter.

TPP var et initiativ fra president Barack Obama hvor et av målene nettopp var å demme opp for Kinas voksende innflytelse. Trump trakk USA ut av arbeidet med avtalen tidlig i 2017. De andre landene skrev under avtalen tidlig i mars.