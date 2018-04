Fredag ble Sør-Koreas avgåtte president Park Geun-hye dømt til 24 års fengsel for bestikkelser og utpressing. Dommen ble sendt på TV, men Park møtte ikke grunnet sykdom.

I Sør-Afrika møter Jacob Zuma i retten til første rettsdag i korrupsjonssaken.

I Brasil fikk Luis Lula de Silva torsdag beskjed om at han må melde seg for soning selv om korrupsjonsdommen ennå ikke er rettskraftig. Han må dermed trolig føre valgkamp fra fengselet hvis han skal ha noe håp om å gjenvinne presidentembetet.

I flere andre land henger skyggen av etterforskning og rettsprosesser over presidenter og statsministre. Her er de mest aktuelle sakene:

Parks manipulerende venninne

Sør-Koreas innbyggere kunne fredag følge domsavsigelsen på direktesendt TV når landets tidligere leder Park Geun-hye (66) fredag får sin straff for maktmisbruk og bestikkelser. Tiltalen hadde 21 punkter. Hun ble dømt for 16 av dem. Straffen: 24 års fengsel og en bot på rundt 130 millioner kroner.

For et år siden ble Park den første sørkoreanske president som ble avsatt ved riksrett. Det skjedde etter at folket hadde demonstrert i ukevis i hovedstaden Seoul. Flere av hennes medsammensvorne, blant dem noen av Sør-Koreas mektigste forretningsmenn, er allerede dømt for medvirkning.

Opprullingen av saken startet i 2016 da sørkoreanske medier kunne påvise at Park overlot konfidensielle regjeringsdokumenter til sin nære venninne og åndelige rådgiver Choi Soon-sil.

Choi, som nå soner en straff på 20 års fengsel, fikk dermed makt til å presse millionbeløp i bestikkelser ut av noen av landets største selskaper.

Zumas våpenkontrakt

I Sør-Afrika startet rettsrundene mot den avsatte president Jacob Zuma (75) i Durban med en forberedende høring foran straffesaken der han er anklaget for korrupsjon.

Tiltalens 16 punkter omhandler 783 påståtte tilfelle av bestikkelsesutbetalinger fra det franske våpenselskapet Thales sent på 1990-tallet, da Zuma var provins-økonomiminister og senere viseformann i regjeringspartiet ANC (African National Congress). Ved hjelp av 207 vitner vil påtalemyndigheten forsøke å bevise at Zuma mottok mer enn 2,6 millioner kroner for å bidra til å sikre Thales kontrakten på over 38 milliarder kroner. Ekspresidenten avviser alle anklager.

ANC presset i februar Zuma til å gå av på grunn av omfattende anklager om korrupsjon og maktmisbruk også de senere årene. I en særklasse står samrøret med de styrtrike Gupta-brødrene.

Flere tiltaler kan følge.

Svømmebassenget til Sør-Afrikas president Jacob Zuma ble ikke definert som luksus: Det var brannsikring

Lulas luksusbolig

Brasils ekspresident Luiz Inácio Lula da Silva ble i fjor korrupsjonsdømt. Han er anklaget for å ha fått en luksusbolig i bestikkelse og å være arkitekten bak korrupsjon i et oljeselskap. Lula har fortsatt mulighet til å bli frikjent i en ankesak, men ble torsdag nektet utsatt soning til endelig dom foreligger. Dermed må den fortsatt svært populære politikeren etter alt å dømme føre valgkamp fra bak murene hvis han skal ha noe håp om igjen å bli Brasils president.

Selv mener Lula at saken mot ham er politisk motivert.

Berlusconis bunga-vitner

Italias skattesvikdømte eksstatsminister Silvio Berlusconi må 9. mai møte i retten i Milano, anklaget for å ha betalt vitner for å lyve for en domstol.

Forza Italia kan komme til å spille en viktig rolle i arbeidet med å få på plass en regjering etter valget i mars. Samtidig står partiets leder tiltalt for korrupsjon mot rettsvesenet sammen med fire unge kvinner som angivelig skal ha tatt imot penger for å endre sine rettslige forklaringer om hva som foregikk på Berlusconis såkalte «bunga bunga» -fester.

I «bunga bunga-saken» ble Silvio Berlusconi i 2013 dømt til syv års fengsel for å ha kjøpt sex av en mindreårig, marokkansk prostituert, men ble to år senere frikjent av en ankedomstol.

Sarkozys Libya-rekyl

Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy ble rett før påske pågrepet av fransk politi og tatt inn til avhør. Han er siktet for å ha mottatt bestikkelser og ulovlig valgkampstøtte fra utlandet.

Saken begynte å rulle i 2011. Da sto Frankrike i front for en internasjonal luftkampanje rettet mot Libyas Muammar Gaddafi. Gaddafis sønn sa da at Sarkozy i valgkampen fire år tidligere hadde fått 50 millioner euro fra Libya. Det er denne avsløringen som nå foreløpig har ført til en siktelse. Partiet Republikanerne sier de står ved sin tidligere leder og tror på hans uskyld.

Trumps trøbbel

I USA etterforsker spesialgransker Robert Mueller om personer i Donald Trumps valgkampanje sto i ledtog med russere i forsøket på å påvirke valgkampen i 2016. Amerikansk etterretning har pekt på Russland som skyldig i tyveri av store mengder e-post fra Det demokratiske parti.

Denne uken er det kommet ut at Mueller foreløpig ikke anser presidenten personlig som mistenkt.

Trump risikerer likevel at granskningen tar for seg det som har skjedd i denne saken etter valget og presidentinnsettelsen. Særlig kan avsettelsen av FBI-sjef James Comey bli etterforsket som motarbeiding av rettsvesenet.

Bibis sigarer

Israels statsminister Benjamin «Bibi» Netanyahu har tre etterforskninger gående mot seg. Han beskriver selv det hele som en politisk heksejakt iscenesatt av fiendtlig presse.

Ifølge lekkasjer mistenker politiet ham i en av sakene for å ha mottatt sigarer og sjampis for mellom 800.000 og 1,2 millioner kroner over et tiår. Giveren er milliardær og filmprodusent Arnon Milchan, som står bak filmer som for eksempel Pretty Woman, 12 Years a Slave og The Revenant. Sigarene skal ha vært gaver til statsministeren, mens kona Sara jevnlig skal ha fått tilsendt kasser med eksklusiv champagne.

Flere venter på nye runder

Her er enda noen flere tidligere verdensledere som må forsvare seg mot anklager om økonomisk lureri:

I Pakistan venter eksstatsminister Nawaz Sharif på en rettssak anklaget for korrupsjon. Sharif måtte gå av i kjølvannet av Panama Papers-avsløringene. Denne uken krevde han TV-overføring av rettshøringene.

I Kroatia er eksstatsminister Ivo Sanader dømt for korrupsjon og krigsprofitørvirksomhet, men dommene er opphevet. Rett før påske måtte han møte i retten for ny behandling.

I Makedonia er statsminister Zoran Zaev anklaget for å ha krevd en bestikkelse for fem år siden da han var ordfører. Han sier selv at han ba den aktuelle mannen om en donasjon til en kirke.

I Bangladesh ble tidligere statsminister Khaleda Zia i februar dømt til fem års fengsel. Anklagen var underslag fra et barnehjem oppkalt etter henne. Her gjenstår flere rettsrunder.