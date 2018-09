Hundrevis av fans hadde samlet seg i parken for å overvære seansen til ære for briten som valgte New York som sin nye hjemby frem til han ble skutt og drept i 1980.

– Jeg vet at faren min ville vært virkelig begeistret over å være så offisielt akseptert på denne måten, på et frimerke. Det er så offisielt som det kan bli, tror jeg, sa Sean Lennon.

Bildet på frimerket er tatt i 1974 på taket av Lennons leilighet i Manhattan av fotografen Bob Gruen.