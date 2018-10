Nadia Murad om fredsprisen: – Et stort ansvar

– Dette var en stor overraskelse for meg, og en stor ære. Samtidig forstår jeg at æren kommer med et stort ansvar.

Slik innleder Nadia Murad pressekonferansen i Washington D.C., der hun for første gang uttaler seg om at hun er den ene halvdelen av årets vinner av Nobels fredspris. Murad deler prisen med 63 år gamle Denis Mukwege. Det ble offentliggjort fredag.

I dagene etter tildelingen har det vært stille fra Murad. Familien hennes sa til Aftenposten fredag ettermiddag at Murad var blitt så overveldet av følelser at hun ikke orket å snakke med noen.

– Hun bare gråter, sa en av brødrene hennes på telefon fra Tyskland.

Deler prisen med krigsofrene

Mandag ettermiddag er derimot fredsprisvinneren langt mer snakkesalig. Til pressen sier Nadia Murad at hun deler prisen med alle som er ofre for konflikt og krig, særlig seksualisert vold i krigføring.

Murad ble selv utsatt for voldtekt og overgrep i løpet av sine tre måneder i IS-fangenskap. Hun klarte å flykte og har siden den gang fortalt åpent om hva hun opplevde.

Minst 3000 jesidi-jenter og kvinner er utsatt for lignende overgrep, og mange av disse lever fremdeles i fangenskap. Å frigjøre disse er en prioritet for Murad i tiden fremover.

– Kvinner er, og fortsetter å være, ofre for seksualisert vold. Med min overlevelse følger et mål om å frigjøre disse kvinnene, sier hun.

Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Vil skape trygge hjem

Foruten å få kvinnene ut av fangenskap, er Murad opptatt av at jesidiene har et hjem å komme hjem til. Mange av jesidiene som er blitt reddet, lever i midlertidige leirer. For mange av dem er hjemmene deres er ødelagt, og familiemedlemmene forsvunnet.

Hun henvender seg til det internasjonale samfunnet når hun forklarer hvilken innsats som er nødvendig for å bekjempe seksualisert vold, og gi en viss rettferdighet til jesidiene.

– En internasjonal innsats er nødvendig. Jeg ber alle regjeringer i verden om å bekjempe seksualisert vold, sier hun.

På spørsmål om hva hun skal bruke fredsprispengene på, er Murad klar i sin tale:

– Jeg gir 100 prosent av min del av pengene til arbeidet med å frigjøre jesidiene.

Hun legger til at pengene hun mottar er langt fra nok til å ferdigstille arbeidet hun er engasjert i. Målet er å kjøpe tilbake alle kvinner og barn som sitter i IS-fangenskap, bygge opp landsbyene som ble ødelagt og sørge for at hundretusener av jesidier kan forlate flyktningleirene og flytte hjem.

Håper kvinner blir hørt

Troen på at rettferdighet kan oppnås, er likevel fremtredende i Murads kommentarer.

– Rettferdighet for meg er å se IS-medlemmene i retten, og å se at de blir straffet for det de har gjort mot jesidiene, sier hun.

Murad legger til at til tross for at rettferdighet for jesidi-kvinnene ikke er oppnådd, har det skjedd store og viktige endringer i samtalen om seksualisert vold.

– Dører er åpnet og flere har fått fortelle om sine opplevelser. Nå kan vi snakke om hva som skjer med jesidi-kvinnene, sier hun.

I denne sammenhengen ble Nadia Murad spurt om #metoo-bevegelsen vil bidra til en positiv forandring for kvinner som er ofre for seksualisert vold.

– Mitt håp er at alle kvinner som snakker om sine opplevelser med seksualisert vold blir hørt, og at de føler seg trygge nok til å dele det de har opplevd, sier hun.

Det ble for øvrig tydeliggjort ved innledningen av pressekonferansen, at det ikke var lov å stille politisk ladde spørsmål.