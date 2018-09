Analytikere: Fredskollaps vi gi mer krig i Jemen

Etter planen skulle samtaler mellom Jemens saudisk-støttede regjering og Houthi-opprørerne starte torsdag i FNs regi i Genève. Men det etterlengtede initiativet falt i fisk da Houthi-opprørerne aldri dukket opp.

De nektet å forlate Jemens hovedstad Sana og sa at de ikke hadde fått noen garanti fra FN om at de ville kunne vende tilbake etter samtalene i Sveits.

Det har fått eksperter til å frykte at både regjeringssoldater og opprørere nå vil ty til enda mer vold.

– Eskalering

– Vi vil temmelig sikkert se en militær eskalering. De mislykkede Genève-samtalene vil styrke den saudisk-ledede koalisjonen i troen på at kun ytterligere tap på slagmarken vil føre til at Houthi-opprørerne gir seg, sier senioranalytiker Graham Griffith fra konsulentselskapet Control Risks.

Men en militær offensiv vil sannsynligvis bli noe hemmet av all kritikken som er blitt koalisjonen til del, føyer han til.

Store sivile tap i løpet av de tre årene krigen har vart, har ført til massiv internasjonal kritikk av koalisjonen. Nærmere 10.000 mennesker er drept siden Saudi-Arabia og deres allierte gikk inn i Jemen med regjeringens godkjenning i 2015 etter at Houthi-opprørerne tok kontroll over hovedstaden i september 2014 og drev landets president Abd-Rabbu Mansour Hadi i eksil.

Både Saudi-Arabia og Emiratene har blitt beskyldt for å ha begått krigsforbrytelser i Jemen.

Større mistillit

Andre analytikere mener at de mislykkede fredsforhandlingene, som ville vært de første på to år etter at de forrige fredssamtalene i Kuwait kollapset i 2016, vil føre til større mistillit mellom partene.

– Fredssamtalene startet aldri, og siden det ikke er noen fredsprosess å ta hensyn til, vil det være færre hemninger for begge sider på bakken, sier forsker Aleksandar Mitreski ved universitetet i Sydney.

Regjeringen i Jemen beskyldte lørdag FN-utsending Martin Griffiths for å ta opprørerne i forsvar ved ikke å legge skylden for at samtalene i Genève kollapset på deres skuldre.

– FN har dessverre ikke evne til å jevne ut forholdet mellom partene, mener Mitreski.