Årets sommer i Europa den varmeste noensinne, ifølge amerikanske tall

NOAAs målinger startet i 1910.

Fram til i år var den varmeste sommeren etaten hadde registrert i Europa i 2003. Årets sommer slo imidlertid rekorden med en margin på 0,26 grader celsius.

Temperaturen i de tre sommermånedene markerte seg også ved at den for første gang lå mer enn 2 grader over kontinentets gjennomsnitt.

NOAA har også målt rekordhøye temperaturer utenfor Europa. I Sør-Korea var årets sommer den varmeste siden 1973.

Årets sommer var ikke den varmeste globalt sett, men den er på topp fem-listen, går det fram av NOAAs nettsider.