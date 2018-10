Etter uker med en svært vanskelig sluttspurt kom USA og Canada i mål sent søndag kveld amerikansk tid. USA hadde satt fristen til midnatt.

Avtalen skal erstatte den 24 år gamle NAFTA-avtalen, som USAs president Donald Trump har skjelt ut.

En amerikansk tjenestemann sier ifølge den canadiske avisen The Star at avtalen er en stor seier for Trump og hans strategi når det gjelder internasjonal handel.

Avisen skriver også at avtalen innebærer grunnleggende endringer av reglene som styrer bilindustrien i Nord-Amerika. I tillegg vil den påvirke en rekke andre industrier, som meierier og legemiddelbransjen.

Meieriprodukter

Canada skal ha gitt etter på jordbruksfronten, noe som innebærer at amerikanske bønder kommer til å få større mulighet til å selge meieriprodukter i Canada.

Spørsmålet om toll på import av stål og aluminium, som USA har innført mot Canada, skal imidlertid ikke ha blitt løst. Men den nye avtalen beholder NAFTAs konfliktløsningsmekanisme, noe som gir Canada beskyttelse hvis Trump går videre med planen om å innføre toll på import av biler, lastebiler og bildeler til USA.

USA ønsket i utgangspunktet å fjerne denne mekanismen.

– Bra for middelklassen

USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og Canadas utenriksminister Chrystia Freeland sier i en felles uttalelse av avtalen vil «styrke middelklassen, skape gode og godt betale jobber og nye muligheter for bortimot en halv milliard mennesker som kaller Nord-Amerika for sitt hjem».

Avtalen erstatter frihandelsavtalen North American Free Trade Agreement, kjent som NAFTA, som president Donald Trump mener har ført til at USA har mistet massevis av arbeidsplasser. USMCA står for United States-Mexico-Canada Agreement. Dermed er ordet frihandel fjernet.

– Det er en god dag for Canada, sa statsminister Justin Trudeau da han forlot et regjeringsmøte etter at avtalen var på plass sent søndag kveld. Men han ville ikke svare på spørsmål. I stedet lovet han komme med en fyldigere uttalelse mandag.

Harde fronter

Avtalen skal signeres innen 60 dager og skal tre i kraft fra 2019, skriver Washington Post.

USAs president Donald Trump varslet allerede i valgkampen at han ønsket å trekke USA ut av NAFTA med mindre Canada og Mexico gikk med på å reforhandle avtalen. Forhandlingene har pågått siden august 2017. De har til tider vært preget av svært harde fronter, noe som har vært en stor belastning for det normalt svært gode forholdet mellom USA og Canada.

USA har valgt å forhandle med Canada og Mexico hver for seg, og for en drøy måned siden ble USA og Mexico enige.

Også Mexicos forhandlingssjef Jesus Seade uttrykker glede over at avtalen er på plass.

– Avtalen stenger døra for handelssplittelse i regionen, sier han.