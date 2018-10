Canada slutter seg til handelsavtale med USA og Mexico

Blant andre CBC News får opplyst av kilder at en avtale mellom landene er i boks.

Canadas statsminister Justin Trudeau kalte regjeringen inn til hastemøte om NAFTA-avtalen sent søndag. Ikke lenge etter at hastemøtet ble kjent, kom meldingen om at Canada slutter seg til avtalen.

Avtalen skal signeres innen 60 dager og skal tre i kraft fra 2019, skriver Washington Post.

USAs president Donald Trump varslet allerede i valgkampen at han ønsket å trekke USA ut av NAFTA med mindre Canada og Mexico gikk med på å reforhandle avtalen. Siden august 2017 har forhandlingene pågått, og i slutten av august i år ble USA og Mexico enige. Canada måtte ta en beslutning om avtalen innen mandag morgen norsk tid.