Portugal og Malta vil la redningsskipet Aquarius legge til kai

Skipet, som driftes av blant andre Leger Uten Grenser, har 58 menn, kvinner og barn om bord som er blitt reddet opp fra sjøen utenfor kysten av Libya.

Frankrike, Spania, Tyskland og Portugal er blitt enige om å fordele dem seg imellom, opplyser spanske, franske og portugisiske regjeringskilder tirsdag kveld.

Mandag kunngjorde kapteinen at Aquarius, som har hjemmehavn i franske Marseille, hadde kurs mot byen. Men tirsdag sa den franske finansministeren Bruno Le Maire at det ikke var aktuelt å si ja til redningsskipets anmodning om å få legge til kai der.

Portugal sa tirsdag ettermiddag at landet kunne ta imot ti av de 58 om bord. Deretter sa myndighetene på Malta at skipet kan legge til kai der og at alle om bord får gå i land. Men de skal umiddelbart bringes videre til andre europeiske land, ifølge en talsmann for statsminister Joseph Muscat.

EU-kommisjonen har uttrykt skepsis til Aquarius' virksomhet i Middelhavet.

– Hjelpeorganisasjoner har ofte spilt en avgjørende rolle i innsatsen for å redde liv i Middelhavet, og det er veldig prisverdig. Men ingen aktører i Middelhavet bør bidra til å fremme en forretningsmodell som brukes av menneskesmuglere for å utnytte menneskers nød, sier EU-kommisjonens pressetalskvinne Mina Andreeva.

Kommisjonens krav er at alle aktører i Middelhavet må opptre i samsvar med sjøretten, sier hun. Leger uten Grenser og SOS Mediterranée, som driver Aquarius, mener de opptrer helt og holdent i tråd med loven.