EU-sjefen lar seg ikke «bestikke» av brexit-gaver: – Britene må nå forstå at de mister privilegiene medlemsland har

EUs årlige «State of the Union-tale» holdes alltid klokken 09.00 på morgenen. Ikke akkurat prime time for TV-kanalene, som fortsatt sender barneprogrammer. Og i EU-parlamentets sal i Strasbourg var det heller ikke stappfullt.

Det eneste tilløpet til dramatikk var da brexit-general og EU-parlamentariker Nigel Farage overrakte EU-presidenten en eksklusiv gaveeske, inneholdende et par sokker med Union Jack-mønster, det britiske flagget. Brexit ble naturlig nok et av hovedpunktene i Junckers tale.

Nederst i saken har vi oppsummert de seks viktigste sakene som vil bli husket fra årets tale.

Slutt på alle privilegier

– Vi beklager dypt og inderlig at Storbritannia forlater EU. Storbritannia kommer aldri til å bli noe «vanlig» tredjeland. Men når det er sagt, vil britene aldri kunne beholde de privilegiene som medlemslandene nyter godt av. Britene kan ikke bli endel av det indre marked, og de kan definitivt ikke velge å plukke ut noen godbiter fra det indre marked, sa Juncker til trampeklapp fra salen.

Nøyaktig det samme sa EUs sjefforhandler, Michel Barnier, til flere internasjonale medier for en uke siden.

I klartekst betyr dette at EU ikke kommer til å akseptere Theresa Mays masterplan, den såkalte Chequers-avtalen. Det er avtalen en splittet britisk regjering klarte å enes om i sommer. Den innebærer et skjørt kompromiss, hvor Storbritannia vil være med i det indre marked for varer, men takke nei til de tre andre «frihetene» – som er fri bevegelse av tjenester, kapital og personer.

Tok motvillig imot «gave» fra brexit-generalen

Årets «State of the Union»-tale er Junckers siste som EU-president. Han har ledet den mektige EU-kommisjonen siden 2014. Den spesielle «gaven» fra brexit-general Nigel Farage, som i årevis har kjempet en innbitt kamp for å få Storbritannia ut av EU, var ment som en avskjedsgave, skrev Farage på Twitter. Det er liten grunn til å tro at EU-motstanderen, som har hatt for vane å mobbe og skjelle ut EU-ledere, hadde gode hensikter med gaven. Men Juncker lar seg nok ikke bestikke, hverken av EU-tilhengere eller motstandere.

Dette vil bli husket fra årets tale

Junckers tale onsdag var hans siste som sjef for EU-kommisjonen. Hans hovedbudskap var at EU må heve stemmen internasjonalt, tørre å være mer patriotiske – men si nei til hatefull nasjonalisme.

1. «Make the euro great again»: Euroen har eksistert i nesten 20 år. Nå vil Juncker at euroen skal bli et ansikt og verktøy for et nytt og mer uavhengig Europa. Det er absurd at europeiske selskaper kjøper europeiske varer med dollar, sa han.

2. Slutt på sommertid: EU-presidenten bekreftet noe som hadde lekket ut på forhånd: EU vil oppheve skillet mellom sommer- og vintertid. Beslutningen vil også gjelde Norge.

3. Åpner for flertallsbeslutninger i utenrikspolitikken: Det betyr at ett land ikke lenger kan stoppe eller nedlegge veto i vanskelige, kontroversielle spørsmål. Som for eksempel i Ukraina-konflikten. Juncker ønsker at EU skal innta en sterkere geopolitisk rolle.

4. Vil ha bevæpnet grensestyrke på 10.000 mann: Den nye grensestyrken skal være fullt utstyrt med fly, båter og kjøretøyer. Grensevaktene skal ha myndighet til å stoppe mennesker ved EUs yttergrenser, gjennomføre identitetskontroll og nekte innreise.

5. En ny allianse med Afrika: – Afrika trenger ikke mer veldedighet. Afrika trenger et ekte og balansert partnerskap basert på handel, sa Juncker. EU vil legge frem en ny handels- og partnerskapsplan som unionen håper vil skape opp til ti millioner nye jobber og styrke investeringene.

6. Forsterket kamp mot terror: EU-kommisjonen vil ha regler som pålegger sosiale medier å fjerne innhold med såkalt terrorinnhold i løpet av en time. Juncker vil også utvide EUs muligheter til å straffeforfølge terrorister – gjennom en påtalemyndighet som kan operere på tvers av landegrenser.