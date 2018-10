New York Times: Trump involvert i storstilet skattesvindel på 90-tallet

Under sin presidentkampanje i 2018 la Donald Trump veldig stor vekt på at han var en selvskapt eiendomsmogul, som startet med bare et «veldig lite» lån fra sin far, forretningsmannen og eiendomsmagnaten, Fred C. Trump.

I en serie artikler avslører New York Times nå hvordan president Trump på 1990-tallet var involvert i det avisen kaller rene skattesvindler. Han skal blant annet ha mottatt over 430 millioner amerikanske dollar (2018-verdi) fra sin fars eiendomsselskaper. Disse pengene skal ha kommet i kjølvannet av at Trump skal ha hjulpet sine foreldre til å unndra skatt.

Han skal sammen med sine søsken blant annet ha etablert et falsk selskap for å skjule mange millioner av dollar som de hadde arvet fra sine foreldre.

Foreldrene, Fred og Mary Trump skal blant annet ha overført en milliard amerikanske dollar til Donald Trump og hans søsken i arv. I henhold til amerikansk skattelovgivning skulle de da ha betalt minst 550 millioner dollar i skatt basert på en skattesats på 55 prosent. New York Times sitter imidlertid på dokumentasjon som viser at Trump kun betalte 52 millioner dollar, tilsvarende en skattesats på fem prosent .

Trump skal i tillegg ha hjulpet sine foreldre med å utarbeide en bevisst strategi med å sette ned verdien på foreldrenes store eiendomsporteføljen i forbindelse med selvangivelsen. Dette skal tilsvare flere millioner av dollar.

Halvannet års arbeid

Avisen har jobbet med saken i halvannet år, og har blant annet gjennomgått mer enn 200 selvangivelser fra Fred Trump, hans firmaer og ulike Trump-partnerskap. I tillegg skal de ha intervjuet Fred Trumps tidligere ansatte og rådgivere og gjennomgått 100.000 sider med dokumenter som beskriver den indre driften av hans forretnings imperium.

Graveprosjektet baserer seg i tillegg på flere titusener av sider med konfidensielle poster – kontoutskrifter, finansielle revisjoner, kontantutbetalingsrapporter, fakturaer og kansellerte sjekker.

Trump selv har nektet å la seg intervjue av New York Times om denne saken. Hans advokat, Charles J. Harder, tilbakeviser imidlertid overfor avisen at presidenten har vært involvert i noe ulovlig. Harder viser til at Trump ikke hadde noe å gjøre med disse sakene. I stedet hevdet advokaten at det var andre i Trumpfamilien som tok hånd om disse sakene.

Ettersom disse familiemedlemmene ikke var eksperter på skattelovgivning, valgte de å overlate dette til eksterne fagfolk for å forsikre seg om at loven ble fulgt, hevder advokaten.

Avsløringen i New York Times vil trolig øke presset på president Trump til å fremlegge sin selvangivelse. Dette har Trump så langt nektet å gjøre, noe som bryter med praksis fra tidligere presidenter.

Avisen siterer samtidig skatteeksperter som reiser tvil om hvorvidt Trump kan bli forfulgt rettslig i denne saken ettersom det har gått med enn 20 år. Det er likevel ingen tidsbegrensing for å bli gitt sivle bøter for skattesvikt.