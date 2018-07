23-åringen sa hva hun mente om Tyrkias landsfader. Kort tid etter sto politiet på døren.

Tyrkisk politi arresterte lørdag Safiye Inci (23). Med hendene stripset sammen ble hun ført ut av boligen sin og inn i en ventende politibil, alt mens tyrkiske medier fulgte hvert skritt.

Safiye Inci forsøkte under arrestasjonen å skjule ansiktet sitt, men det er allerede blitt godt kjent for svært mange tyrkere.

Forut for arrestasjonen hadde nemlig en video av henne foran mausoleet til Mustafa Kemal Atatürk (tyrkernes far), blitt sett av svært mange på via sosiale medier.

Fakta: Mustafa Kemal Atatürk Født i Tessaloniki i 1881. Byen var da en del av det ottomanske riket, men ligger nå i Hellas. Gutten var først bare kjent som Mustafa. Matematikklæreren hans ga ham navnet Kemal (betyr perfeksjon eller modenhet) for å skille ham fra flere andre elever med samme navn. Han utmerket seg som offiser i Den første verdenskrig og ledet opprøret som endte med at Tyrkia ble etablert som en republikk med sine nåværende grenser i 1923. Kemal ble Tyrkias første president og ledet landet frem til sin død i 1938. Mens Kemal ofte brukte religion for å motivere sine soldater i krig, insisterte han på å innføre en sekulær ikke-religiøs stat etter 1923. Han gjennomførte mange reformer med sikte på å gjøre Tyrkia mer moderne og på linje med landene i Europa. En av de grunnleggende prinsippene hans var at religion ikke skulle blandes inn i styringen av staten og at staten heller ikke skulle blande seg inn i utøvelse av religion. Samtidig mente han det var viktig at tyrkerne skulle forstå Islam bedre og sto i spissen for at Koranen skulle utgis på tyrkisk. Tidligere hadde Koranen kun blitt utgitt og lest på arabisk. Den tyrkiske nasjonalforsamlingen vedtok i 1934 å gi Kemal etternavnet Atatürk (tyrkernes far). Siden 1951 har det vært en del av tyrkisk lovgivning at det er straffbart å fornærme Atatürks minne. Det straffes med mellom 1 og 5 års fengsel.

Fornærmelser mot Atatürk straffes med fengsel

Videosnutten viser Safiye Inci iført en svart chador, et plagg som dekker hodet og mesteparten av kroppen. Foran mausoleet kommer hun med uttalelser som av tyrkiske påtalemyndigheter er blitt tolket som en fornærmelse mot Atatürk, noe som anses som en straffbar handling i Tyrkia, 80 år etter hans død.

«En person som åpent fornærmer eller fordømmer minnet etter Atatürk» skal dømmes til mellom ett og tre år fengsel, ifølge den tyrkiske straffelovens paragraf 5816. Hærverk mot Atatürk-monumenter straffes med mellom 1 og 5 års fengsel.

Dyrkingen av Atatürk fortsetter under Erdogan

Atatürk-byster og monumenter er å se overalt i Tyrkia. Det finnes knapt en skole eller et offentlig rom uten et bilde av Tyrkias første president. Hans mest ihuga tilhengere har gjerne hans berømte portrett og signatur tatovert på kroppen.

Hyllesten av Atatürk er særlig sterk blant tilhengerne til Det republikanske folkepartiet (CHP), som beskriver seg selv som kemalister.

Tilhengere av religiøst funderte partier, som president Recep Tayyip Erdogans Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP), kan gi uttrykk for bitter motstand mot kemalistene.

Men Erdogan sier AKP vil «beskytte Atatürks renommé til evig tid».

Arrestasjoner at folk som mistenkes for å fornærme Atatürk har da også fortsatt i den tiden Erdogan har vært statsminister og president. I 2008 ble nettstedet Youtube sperret i 30 måneder på grunn av fire videoer som ble ansett som en fornærmelse mot landsfaderen.

– Jeg liker ikke Atatürk i det hele tatt

I videosnutten sier den 23 år gamle kvinnen «jeg er veldig skamfull over at jeg har kommet hit (til Anıtkabir, mausoleet over Atatürk i Ankara). Jeg har kommet hit fordi de har insistert på det. Jeg liker ikke Atatürk i det hele tatt. Atatürk reddet ikke Tyrkia heller. Du vet, det er noen Atatürister som ikke elsker Tayyip (president Recep Tayyip Erdogan) ... Atatürk kan ikke engang være dritten til Tayyip». Dette ifølge en oversettelse fra Bianet.

Den engelskspråklige versjonen av storavisen Hurriyet gjengir det samme, men de har droppet den siste setningen.

Videosnutten ble ikke lagt ut offentlig av 23-åringen selv. Hun sendte den til en venninne, som igjen la den ut offentlig på internett.

Uttrykk for anger hjalp lite

Etter at det kom mange sterke reaksjoner mot videoen, la kvinnene ut en ny video på nettet, denne gangen for å be om unnskylding.

– Jeg delte mine meninger om politikk og religion med en Atatürkist-venn, men hun respekterte meg ikke. Vi kranglet og jeg var sint. Hvis jeg ikke hadde hatt respekt for Atatürk, så ville jeg ikke ha kommet til Anitkabir. Jeg filmet denne videoen og sendte denne til henne fordi jeg var sint på henne etter at hun hadde brukt stygge ord om meg. Min venn delte videoen på sosiale medier og det var slik den ble sett av mange. Jeg sier unnskyld til alle for det jeg har sagt, sier hun.

Det hjalp ikke. Påtalemyndigheten i Ankara har startet etterforskning, og lørdag ble altså kvinnen arrestert.