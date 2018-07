Mann med kniv stanset ved nasjonalforsamlingen i Canada

Hendelsen fant sted under et vaktbytte ved parlamentet. Mannen, som angivelig skal ha båret en kniv, ble taklet av soldater, opplyser Det canadiske forsvarsdepartementet.

– På grunn av den raske reaksjonen fra våre soldater i det føderale politiet RCMP (Royal Canadian Mounted Police) og det parlamentariske sikkerhetspolitiet, ble den potensielle trusselen identifisert og nøytralisert. Ingen ble skadd i hendelsen, heter det i uttalelsen.

Forsvarsminister Harjit Sajjan tvitret at han ble raskt informert om hendelsen, og la til at han var «lettet over at ingen ble skadd».

Canadisk politi og sikkerhetsstyrker er på alerten etter skytingen i Toronto søndag, der to personer ble drept og 13 skadd. Skytteren ble også drept.

Nasjonalforsamlingen er et yndet turstimål, med utsikt over Ottawa-elven. I 2014 skjøt og drepte en enslig gjerningsmann en soldat før han gikk til angrep på nasjonalforsamlingen. 32-åringen ble selv skutt og drept.