I en skaderapport som skal leveres til kongressen torsdag, er planene for å gjenoppbygge øygruppen omtalt.

Myndighetene på øya estimerer at gjenoppbyggingen vil koste 139 milliarder dollar – rundt 1.150 milliarder norske kroner.

I det stille medgir de også at antall døde trolig er mer enn 20 ganger flere enn de offisielle dødstallene, skriver The New York Times.

Carlos Giusti / TT / NTB scanpix

Kritisert for underrapportering

I løpet av de siste fire månedene i 2017 døde det 1427 flere mennesker enn gjennomsnittet i samme tidsperiode de fire foregående årene, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det er disse tallene myndighetene nå har anerkjent som dødsfall som er knyttet til naturkatastrofen, ifølge The New York Times.

«Selv om de offisielle dødstallene fra det puertoricanske departementet for offentlig sikkerhet i utgangspunktet var 64, ser antallet ut til å være betydelig høyere», heter det i et utkast til rapporten - som senere henviser til tallet på 1427.

Øygruppen, som er en selvstyrt del av USAs territorium, har rundt 3,3 millioner innbyggere.

Myndighetene er blitt kraftig kritisert for underrapportering av dødstall. Tallene er ikke blitt anerkjent av myndighetene før nå.

De offisille dødstallene er fortsatt ikke oppdatert, men Pedro Cerame, en talsperson for myndighetene, sier at de alltid har forventet at tallene kom til å bli høyere, og at anslaget er realistisk, men at de trenger solide data før de konkluderer. I det endelige utkastet er henvisningen til tallet 1427 fjernet og språket endret, skriver The New York Times.

REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Kan være betydelig høyere

I september i fjor sveipet orkanen Maria over den karibiske øygruppen med knusende kraft. Strømmen ble slått ut og et titall personer ble meldt omkommet.

Etter hvert steg dødstallene som følge av flom, jordskred, selvmord, mangel på helsetilbud og -forsikring og andre faktorer, men det offisielle tallet stoppet likevel på 64.

Flere forskergrupper har i ettertid bestridt de offisielle dødstallene og uttalt at de ikke engang kommer i nærheten av det reelle antallet menneskeliv som gikk tapt.

Forskere ved Harvard har tidligere konkludert med at orkanen har tatt minst 4600 mennesker menneskeliv - og tallet kan være så høyt som 5700, ifølge NTB.

De fleste dødsfallene som er registrert av Harvard, er knyttet til problemer med medisinsk behandling på grunn av strømbrudd, som varte i flere måneder, og ødelagte veier.