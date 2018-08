Ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA ble Tomoyuki Sugimoto pågrepet i Nord-Korea for to uker siden og har sittet i forvaring siden.

Bakgrunnen for pågripelsen var ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Kyodo at han hadde filmet et militæranlegg i havnebyen Nampo, der han var på besøk som turist.

Japan ba Nord-Korea løslate Sugimoto, som er i 30-årene, og mandag meldte Kyodo at han var deportert fra Nord-Korea og befinner seg i Kina.

Japan har ikke offisielt bekreftet løslatelsen.