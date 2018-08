Nord-Korea vil løslate pågrepet japaner

Tomoyuki Sugimoto har ifølge KCNA vært under myndighetenes kontroll som følge av «sitt lovbrudd». Nå har de bestemt seg for å løslate og utvise ham av medmenneskelighet, skriver nyhetsbyrået.

Japaneren beskrives som en turist, og det opplyses ikke om hva slags lovbrudd det er snakk om.

For omkring to uker siden bekreftet japanske myndigheter at en av deres borgere var pågrepet i Nord-Korea. Det japanske nyhetsbyrået Kyodo siterer en anonym myndighetsperson på at mannen antas å være beskyldt for å ha filmet et militært anlegg i det lukkede landet.