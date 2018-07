Redningsoperasjonen har startet. Det var meldingen vi fikk fra en kilde i redningsledelsen i Thailand klokken halv ti søndag formiddag.

De første dykkerne og en gruppe leger og sykepleiere var allerede på vei inn for å redde ut tolv fotballspillere og treneren deres. 16 dager etter at de ble overrasket av regnvannet, skulle de endelig komme ut.

Guvernøren bekreftet: – Dette er D-dagen

Vi hadde skjønt at noe var på gang helt siden pressen ble kastet ut fra området ved Tham Luang-grotten et par timer tidligere.

Tyve minutter senere ble meldingen bekreftet av guvernør Narongsak Osatanakorn.

– Dette er D-dagen. Vi har startet operasjonen med å få alle 13 ut, sa guvernøren da han møtte verdenspressen.

Thai Navy Seal på Facebook / NTB scanpix

– Guttene er klare og motivert

Han forklarte at et team bestående av 13 internasjonale medlemmer og fem soldater fra Thailands Navy Seals, skulle stå for redningsoperasjonen. De ble støttet av 72 andre dykkere i tillegg til et stort apparat med helsepersonell, helikopterpiloter, vaktpersonell og mange andre.

I forveien har guttene blitt lært opp i grunnleggende dykkerteknikk. De måtte komme seg gjennom bekmørke grotter, grumsete vann og smale passasjer.

Men de ville kunne dra seg frem langs en kabel. Og hver av dem ville bli støttet av én dykker og ett medlem av helsepersonellet.

– Vi har øvd mange ganger på hvordan vi skal få dem ut, sa guvernør Osatanakorn under pressekonferansen. – Nå vil jeg be alle om å be om at de skal ha styrke for å gjennomføre oppgaven.

Sakchai Lalit / NTB scanpix

– Han er den beste idrettsutøveren i klassen

En av dem som satt og ventet og håpet, var 11 år gamle Walisala Manitasawakul. Hun er klassevenninne med Chanin Wibunlunglang, 11-åringen som er den yngste av fotballspillerne som har vært fanget inne i grotten.

– Jeg har tro på at han skal klare det, for han er den beste idrettsutøveren i klassen, sa Walisala. Aftenposten snakket med henne om ettermiddagen mens hun var på kafeen som faren driver i åsen like ved Tham Luang-grotten.

Men samtidig som hun var glad for at redningsaksjonen endelig var i gang, var hun også engstelig. Hun var redd for at vannstanden skulle øke igjen eller at noen av barna skulle glemme det de har lært av dykkerne mens de var underveis.

Hun sa hun gledet seg til hun igjen kunne få leke med Chanin.

– Vi i klassen hans har opprettet et eget fond for ham og familien hans. Læreren vår har sagt at når han har kommet seg ut og alt er i orden, så skal vi dra og besøke ham og gi ham pengene vi har samlet inn, sa Walisala.

Tor Arne Andreassen

Lav vannstand gjorde redningsaksjonen raskere enn antatt

Guvernøren antydet at den første av guttene kunne komme ut ved 21.00-tiden lokal tid. Men lav vannstand i grotten skal ha bidratt til at alt gikk mye raskere.

Allerede klokken fire timer tidligere begynte de første meldingene å tilflyte oss fra lokale kilder at de første guttene var på vei ut.

– Vi lyktes med å holde vannivået lavt, sa guvernøren under en pressekonferanse søndag kveld.

Sakchai Lalit / NTB scanpix

– Mange smiler

I løpet av fire minutter like før klokken 18.00 kom de to første guttene ut av grotteåpningen. Guttene ble båret på bårer og var tildekket med hvite kleder i det de kom ut, sier en kilde som så at de ble båret ut.

Deretter ble guttene sendt til en første helsesjekk like ved grotteåpningen.

I noen minutter var vi i tvil om hvorvidt guttene var i god behold. Deretter den gode tilbakemeldingen: Guttene er i orden, det er mange smil å se.

Tor Arne Andreassen. AFTENPOSTEN

Fløyet rett til sykehus i Chiang Rai

I det vi så de første to guttene bli fløyet ut med helikopter fra Mae Sai, hadde vi allerede mottatt nyheter fra grotteåpningen om at en tredje gutt var blitt reddet. Like etterpå ble vi informert om at det var fire.

Andre medier meldte at seks og til og med syv var ute eller var på vei ut.

Klokken 20.40 kunne imidlertid guvernør Osatanakorn opplyse at det var bare de fire første guttene som kom til å bli reddet ut denne dagen.

Soe Zeya Tun / Reuters

De resterende barna og treneren må vente

De andre ni måtte vente. Redningsarbeiderne hadde nemlig gått tom får oksygenflasker. Nye må fylles opp og plasseres ut på strategiske plasser i grotten.

Det ville ta 10–20 timer før de har fått alt på plass.

– Vi må sørge for at situasjonen er like stabil som den har vært i dag, sa guvernøren.

Sakchai Lalit / NTB scanpix

– Den beste dagen

Guvernør Osatanakorn mente søndag kveld at dagen hadde vært så bra som den kunne.

– Alle som har jobbet ved grotten har vært enig om at dagen har vært så bra som den kunne være, sa han til skogen av kameraer og pressefolk.

Han ga ikke mange detaljer om hvordan det går med de fire guttene som er kommet ut, men de skal ha det bra.

– Legene vil nå ha et møte for å diskutere hvordan det er med helsen deres, sa Osatanakorn.

– Jeg er veldig stolt over at vi har reddet fire barn, slo han fast.

Tor Arne Andreassen

Så kom styrtregnet

All verdens pressefolk kastet seg rundt for å rapportere om det de nå hadde fått vite. Mens vi satt det begynte det igjen å regne, slik det hadde gjort flere ganger i løpet av dagen. Men denne gangen var det mer langvarig og langt kraftigere. Det er dårlig nytt for de ni som er igjen i grotten. Det har i flere dager blitt sagt at man har vært bekymret for at regnet skal føre til at det blir for mye vann i grotten.

Svaret vil verden få i løpet av de neste dagene.