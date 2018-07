Nasdaq er dominert av teknologiaksjer og selskaper som Alphabet, Facebook og Microsoft fikk et løft gjennom dagen. Sluttnoteringen ble 7.855,12. Dette er 30 poeng høyere enn forrige rekord fra 13. juli.

Tendensen ble styrket av at sentralbanksjef Jerome Powell sa at fundamentet i amerikansk økonomi virket solid, til tross for usikkerhet knyttet til de pågående handelskonfliktene.