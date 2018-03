Kuldegrader struper vanntilførsel i London

Ekstreme værforhold i England har ført til store vannproblemer i landets hovedstad. Vannselskapet Thames Water opplyser søndag kveld at over 20.000 husstander er uten vann eller har fått forminsket vanntilførsel, som følge av fryste vannrør og et uttømt vannreservoar i Hampstead, skriver BBC.

For mange begynte vannproblemene allerede lørdag. Det er meldt om at butikker nord i London nærmest er blitt ribbet for vannflasker, og flere skoler har meldt at de vil holde stengt mandag på grunn av vannproblemene.