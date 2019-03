Slik ble Russlands militæroperasjoner avslørt. Nå blir det mye vanskeligere.

I januar og februar 2015 var det voldsomme kamper mellom prorussiske separatister og den ukrainske hæren om den strategisk viktige byen Debaltseve i Øst-Ukraina. Resultatet var at den ukrainske hæren måtte trekke seg ut. Et betydelig antall soldater ble drept, og store mengder tungt militærmateriell ble skutt i filler.

Ukrainske myndigheter hevdet at de tapte fordi Russland hadde sendt inn sine styrker, men det benektet Russlands president, Vladimir Putin. Flere ganger har Putin uttalt at russiske soldater ikke har kjempet i Ukraina, men at det nok har vært russere som har reist dit privat «fordi de har fulgt hjertet».