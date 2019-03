Moskeen som overtar plassen som Tyrkias største, ble torsdag offisielt åpnet i Istanbul. Camlica-moskeen ruver nå på toppen av en høyde på Asia-siden av megabyen.

YORUK ISIK, Reuters/NTB scanpix

Dimensjonene på moskeen er imponerende. Hovedkuppelen vil «sveve» 72 meter over de troende i det de kneler ned i retning av Mekka.

Emrah Gurel, AP/NTB scanpix

De seks minaretene, altså tårnene som ropene om bønnen kringkastes fra, strekker seg hele 107 meter opp i været. Til sammenligning er Postgirobygget i Oslo 112 meter høyt.

MURAD SEZER, Reuters/NTB scanpix

Camlica-moskeen vil kunne ta imot opptil 60.000 mennesker på en gang, ifølge tyrkiske myndigheter.

Emrah Gurel, AP/NTB scanpix

Byggingen av den enorme moskeen har foregått siden 2013. Bygningskomplekset strekker seg over 30.000 kvadratmeter. Byggingen av moskeen vil koste 100 millioner dollar, altså cirka 870 millioner kroner, skrev Hurriyet i fjor.

Emrah Gurel, AP/NTB scanpix

Den tyrkiske avisen Daily Sabah skriver at moskeen er kvinnevennlig. Moskeen ble tegnet av to kvinnelige arkitekter, Bahar Mızrak og Hayriye Gül Totu.

Tor Arne Andreassen

Kvinnene får likevel ikke lov til å be i det enorme rommet som ligger rett under den største kuppelen. De må ta trappen eller en heis opp til en av de to romslige galleriene som omkranser hovedrommet i moskeen.

Tor Arne Andreassen

Det er vanlig å skille kvinner og menn i moskeer, og mange eldre moskeer har reservert mye mindre plass til kvinnene enn til mennene.

Moskeen har spesielle anordninger for funksjonshemmede, et galleri der besøkende kan observere bønnen, et galleri for islamsk kunst, et museum og et bibliotek.

Emrah Gurel, AP/NTB scanpix

Samtidig med åpningen av den nye gigantmoskeen, blir det bygget en annen moské på en meget symboltung plass i Tyrkias største by. Nemlig ved Taksimplassen, rett ved monumentet over Mustafa Kemal Atatürk, det moderne sekulære Tyrkias grunnlegger.

Tor Arne Andreassen

Aftenposten skrev i fjor at islam har fått stadig større plass i Tyrkia under Recep Tayyip Erdogans styre.

– Moskeen på Taksim-plassen oppfattes som et symbol på Erdogans enorme makt, og at ingen lenger kan motsette seg hans vilje, sa Einar Wigen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

Emrah Gurel / AP/NTB scanpix

– Disse moskeene kommer sannsynligvis til å stå som monumenter over Erdogan i århundrer, sa Wigen om moskeen ved Taksim-plassen og Camlica-moskeen.