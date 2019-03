Hun forsvarte kvinners rett til å gå uten sjal. Nå er hun selv blitt dømt.

– Dette kan føre til problemer både for dere og for henne, advarte vår iranske tolk. Vi ville skrive om det som var en ny trend den vinteren, ved årsskiftet mellom 2017 og 2018. Unge kvinner stilte seg opp på et høyt punkt ved en av hovedgatene i Teheran, tok av seg sjalet de hadde rundt hodet og viftet med det ut i luften.

Nasrin Sotoudeh (55) forsvarte en av kvinnene som var blitt fengslet for å ha tatt av seg sjalet på denne måten. Derfor var det naturlig for oss å ta kontakt med henne.

Fakta: Dette var Sotoudeh tiltalt for Å ha deltatt på møter og sammensvergelse mot den nasjonale staten. Propaganda mot staten. Medlemskap i Senteret for forsvar av menneskerettigheter. Medlemskap i Legam-gruppen mot dødsstraff. Medlemskap i Det nasjonale fredsrådet. Å ha oppfordret til korrupsjon og prostitusjon. Å opptre foran domstolen uten islamsk hijab. Forstyrrelse av ro og orden. Offentlig falskhet med den hensikt å forstyrre befolkningens oppfatninger.

Hun har allerede sonet flere år i fengsel

Det vår tolk visste, var at Sotoudeh var blitt arrestert for å kjempe for menneskerettigheter i Iran allerede i 2009. Hun ble dømt til 11 års fengsel, men fikk straffen redusert og slapp ut i 2013.

Likevel nølte hun ikke med å uttale seg til Aftenposten om saken.

– Hun ville bruke sin rett til å velge hva hun skulle ha på seg, sa Sotoudeh om sin klient.

Domstolen nektet henne å velge sin egen forsvarer

Dette var i midten av februar 2018. Fire måneder senere, i juni, ble Sotoudeh arrestert.

I mellomtiden hadde hun protestert mot en lov som nektet enkelte tiltalte retten til selv å velge sin egen forsvarer. Da det ble tid for at hennes egen sak skulle komme opp for Revolusjonsdomstolen i Teheran i desember, fikk hun ikke lov til å velge sin egen forsvarer. Da nektet Sotoudeh å møte opp til sin egen rettssak.

Straffen kan bli flere års fengsel

Nå er hun blitt dømt, opplyser hennes ektemann Reza Khadan til Center for Human Rights in Iran (CHRI). Det er ennå ikke klart hvor lang fengselsstraffen blir, men det hun var tiltalt for kan gi flere tiårs fengsel, melder CHRI.

Ektemannen har selv blitt dømt til seks års fengsel, blant annet for å legge ut oppdateringer på Facebook om hva som skjedde med kona.

– Ingen kan skjule det faktum at Sotoudeh forfølges for sitt fredelige forsvar for menneskerettigheter i Iran, inkludert kvinners rett til å velge om de vil gå med hijab, sier Hadi Ghaemi, direktør i CHRI.

De skriver i en pressemelding at Sotoudeh blant annet var tiltalt for å ha oppfordret til korrupsjon og prostitusjon, opptrådt foran en domstol uten islamsk hijab, for å ha forstyrrelse ro og orden og for «offentlig falskhet med den hensikt å forstyrre befolkningens oppfatninger».

– Sotoudeh er en samvittighetsfange

Noen av bevisene som har vært ført mot henne er at hun åpent har kritisert hijabpåbudet, at hun har tatt av seg hijaben under fengselsbesøk og at hun har forsvart andre kvinner som har protestert mot det samme påbudet.

Det er også brukt som bevis mot henne at hun har gitt intervjuer om hvordan enkelte kvinner er blitt brutalt arrestert i forbindelse med protester mot hijabforbudet og at noen har lagt ned blomster på et sted en slik arrestasjon fant sted.

– Det har ikke falt noen dom i saken, så vidt jeg vet, men dersom hun får strengeste straff for disse «forbrytelsene», risikerer hun 34 år i fengsel og 148 piskeslag, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge. – Amnesty ser henne selvsagt som en samvittighetsfange som er fengslet for å utøve sitt yrke som forsvarsadvokat og for å benytte sin grunnleggende menneskerett, ytringsfriheten.

32 kvinnelige journalister fengslet

På kvinnedagen, den 8. mars, er det også minst 32 kvinnelige journalister som sitter fengslet på grunn av jobben deres, melder Committee to Protect Journalists (CPJ). Verst er det i Tyrkia, der 14 kvinnelige journalister sitter fengslet, ifølge CPJ.

Det totale antallet journalister som sitter fengslet, er minst 251.