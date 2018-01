Da Spanias statsminister Mariano Rajoy sparket regionregjeringen i Catalonia og skrev ut nyvalg, var målet å få ro. Men slik er det ikke gått.

Valget ga seier til partiene som ønsker at regionen løsriver seg fra Spania. Rajoys konservative parti ble nesten utradert.

Lederen av det største uavhengighetspartiet, Carles Puigdemont, ble regnet som valgvinner. Men Puigdemont rømte til Brussel da han ble siktet for oppvigleri etter at regionregjeringen han ledet erklærte ensidig løsrivelse fra Spania 27. oktober.

– Helt uavklart

Denne uken ble separatistene likevel enige om å prøve å velge Puigdemont til delstatsminister igjen. Derfor diskuteres det om han kan styre regionen via Skype eller andre videokonferansekanaler, skriver Financial Times.

Men lederen for det største opposisjonspartiet mener det ikke går an å ha en sjef på rømmen.

– Situasjonen er helt uavklart, sier førsteamanuensis og valgforsker Marcus Buck ved Universitetet i Tromsø.

Denne uken besøkte Erna Solberg Donald Trump. Aftenposten fotograf fikk bli med på innsiden.

Det nye katalanske parlamentet skal etter planen tre sammen i Barcelona neste onsdag, 17. januar. Da skal rådet som styrer dagsorden, et slags presidentskap, konstitueres.

Ifølge Buck er det både strid om sammensetningen av presidentskapet og hvordan regelverket kan tolkes. Nå krangler juridiske eksperter og politikere om regelverket, som ble laget før internett ble til, kan åpne for å være virtuelt til stede.

– Det handler for eksempel om presidentskapet kan tillate at en person kan presentere sitt kandidatur via Skype. Vi aner ingenting om hva som vil skje på onsdag, sier Buck.

Sentrumspartiet Ciudadanos, som er imot løsrivelse, ble størst i valget. Men tilsammen fikk separatistene flest seter i delstatsforsamlingen.

Fakta: Henger du ikke med? Catalonia har 7,5 millioner innbyggere. Regionen har sitt eget språk, katalansk, i tillegg til spansk, og den har en egen folkevalgt forsamling, flagg og nasjonalsang.

Regionen har hatt stor grad av selvstyre og regnes som et av Spanias rikeste områder.

I en folkeavstemning 1. oktober stemte over 90 prosent for uavhengighet fra Spania. Men bare 43 prosent av de stemmeberettigede deltok i avstemningen, som ble erklært grunnlovsstridig av Spanias høyesterett og regjering.

Den katalanske regionalforsamlingen vedtok 27. oktober en erklæring om uavhengighet fra Spania. Samme dag opphevet statsminister Mariano Rajoy Catalonias selvstyre ved å avsette katalanske ledere og oppløse regionforsamlingen. Han utlyste nyvalg i regionen 21. desember.

30. oktober reiste Catalonias avsatte delstatsminister Carles Puigdemont til Brussel, etter at han og flere medlemmer av hans avsatte regjering ble siktet for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler.

2. november ble åtte eksministre varetektsfengslet i en domstol i Madrid. Domstolen utstedte dagen etter arrestordrer mot Puigdemont og fire andre eksministre som oppholder seg i Brussel.

Spania forsøkte først å få dem utlevert, men har siden droppet den internasjonale arrestordren mot Puigdemont. Den nasjonale arrestorden mot Puigdemont gjelder fortsatt, og han risikerer derfor å bli pågrepet hvis han drar tilbake til Spania.

Valget i Catalonia 21. desember ble vunnet av partiene som ønsker løsrivelse fra Spania. De beholder flertallet i regionforsamlingen og kan få muligheten til å danne en ny koalisjonsregjering. (KILDE: NTB)

FRANCOIS LENOIR, Reuters/NTB SCANPIX

Vil ikke ha Skype-minister

– Du kan ikke ha en hologram-statsminister. Du kan ikke være leder for Catalonia på Skype fra Brussel, sier leder Ines Arrimadas i Ciudadanos, ifølge Reuters.

Puigdemont er en av flere separatistledere som er siktet for oppvigleri. Men flere av de andre sitter i fengsel i Madrid.

Marcus Buck sier at det mest naturlige ville være at de som satt i eksil eller fengsel trådte til side og overlot plassene sine til nestemann på listen. At de ikke gjør det, forklarer han med maktkamp.

Han sier at katalanerne er svært slitne av hele situasjonen.

– Det er som om vi skulle hatt folkeavstemninger om EU kontinuerlig. Folk er helt utslitt, sier Buck.