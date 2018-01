IOM: Over halvparten av Iraks fordrevne har vendt hjem

Ved årsskiftet hadde over 3,2 millioner fordrevne irakere vendt hjem, mens 2,6 millioner fortsatt befant seg på et annet sted enn hjemstedet, opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Irakiske styrker har gjenerobret store områder fra ekstremistgruppen IS, som okkuperte deler av Irak i 2014. Invasjonen førte til at titusener flyktet for livet. I desember erklærte regjeringen seier over IS etter en tre år lang krig som førte ytterligere titusener på flukt.

– Gjenerobringen er viktig, og det er også forbedringen av sikkerheten, sier kommunikasjonsrådgiver Sandra Black i IOM. Hun sier nesten en tredel av dem som har vendt hjem har kommet til hus som er svært eller fullstendig ødelagt. Rundt 60 prosent melder om boliger med moderate skader.

Også annen infrastruktur har blitt påvirket av krigen, og i enkelte områder melder innbyggerne om manglende strøm- eller vannforsyning.

Over en million irakere har returnert til Anbar-provinsen, der de siste jihadistene ble drevet ut på slutten av fjoråret. Over en tredel av dem som fortsatt er fordrevet befinner seg i provinsen Nineveh i nord etter at titusener flyktet fra landets nest største by Mosul. Kampene for å gjenerobre Mosul varte i flere måneder.