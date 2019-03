De forente arabiske emirater skal få sin første astronaut opp i verdensrommet, erklærte den oljerike staten mandag denne uken. Den 25. september skal enten Hazza Al Mansouri eller Sultan Al Neyadi bli med på en åtte dager lang ferd til den internasjonale romstasjonen (ISS).

Kunngjøringen kommer samtidig med at Israel er i ferd med å sende et ubemannet fartøy til Månen. De kommer til å bli det fjerde landet som foretar en myk landing på Månen med en farkost, etter Sovjetunionen, USA og Kina.

Det privatfinansierte fartøyet skal etter planen lande i Stillhetens hav på Månen den 11. april. Med seg har den blant annet digitaliserte utgaver av tegninger laget av israelske barn, Bibelen, den israelske nasjonalsangen, bønner og israelske sanger og et kart over Israel, ifølge Jerusalem Post.

Storby på Mars i løpet av 100 år?

Planene til De forente arabiske emirater går mye lenger. Allerede neste år vil de sende ut et fartøy som skal gå i bane rundt Mars. Dette blir det første skritt mot en kolonisering av Jordens naboplanet. Emiratenes plan er å lede utbyggingen av en by som innen 2117 skal ha 600.000 innbyggere.

Som en del av forberedelsene, vil Emiratene bygge en modell av en Mars-bosetning i ørkenen. Veggene skal produseres med en 3D-printer. Råvaren er sand.

– Araberne skal igjen spille en rolle for menneskehetens kunnskap

– Å sende mennesker til andre planeter har lenge vært en drøm for menneskene. Vårt mål er at De forente arabiske emirater skal lede en internasjonal innsats for å gjøre denne drømmen til en realitet, sa Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum i 2017.

Emiren omtaler planen om å sende en sonde til Mars som «en milepæl for den arabiske sivilisasjonen».

– Den arabiske sivilisasjon spilte en gang en stor rolle for menneskehetens kunnskap og vil spille den rollen igjen, sa Sheikh Mohammed i 2015.

Romprogram anklages for å være fordekt våpentesting

Emiratene understreker at deres ambisjoner i verdensrommet har til hensikt å fremme vitenskap og teknologisk utvikling på hjemmebane og at de vil dele kunnskapen de får med resten av verden.

Nabolandet Iran understreker også at de har fredelige hensikter med sitt romprogram. Men Israel og USA anser det iranske romprogrammet som en fordekt del av landets utvikling av langtrekkende raketter, skriver Times of Israel. Både USA og Israel er bekymret for at Iran vil utvikle atomvåpen og at de vil bruke raketter for å sende atomvåpnene mot israelske eller amerikanske mål.

Blir Irans romprogram sabotert?

Iran har hatt ambisjoner for verdensrommet i lang tid og sendte i 2009 opp sin første satellitt i bane rundt Jorden. To aper har vært på kortvarige besøk utenfor atmosfæren, men et iransk program for romfartøyer bemannet med mennesker ble skrinlagt i 2017. Årsaker skal ha vært mangel på penger.

Iranerne har hatt store problemer med mislykkede rakettoppskytninger og en årsak kan være sabotasje. USA har nemlig hatt et hemmelig program for å sabotere Irans utvikling av raketter, melder The New York Times. Sabotasjeinnsatsen skal nå intensiveres.

67 prosent av alle iranske rakettoppskytninger har vært mislykket. Til sammenligning mislykkes bare 5 prosent av alle tilsvarende rakettoppskytninger i resten av verden. Det er umulig å fastslå om de mislykkede oppskytningene skyldes amerikansk sabotasje, sier amerikanske tjenestemenn til The New York Times.

Saudi-Arabia og Tyrkia melder seg også på

Samtidig har ytterligere to land i regionen meldt sin interesse for utforskning av rommet. Både Saudi-Arabia, Irans arabiske erkefiende, og Tyrkia varslet i desember i fjor at de har startet sine nasjonale romprogrammer.

Sjefen for Saudi-Arabias romprogram blir prins Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, sønn av kong Salman og første araber i verdensrommet i 1985.

Militær bruk en viktig motivasjonsfaktor

Alle de nevnte landene fremhever den fredelige målsetningen med engasjementet i verdensrommet.

Men det er liten tvil om at romprogram utnyttes til militære formål, sier avdelingsdirektør Terje Wahl ved Norsk Romsenter.

– Alle land med uroligheter rundt seg har behov for overvåking fra rommet, sier Wahl.

For Israel har det vært viktig selv å ha kapasitet til å sende opp spionsatellitter.

Dessuten har Israel noen av verdens beste tekniske universiteter og noen av verdens fremste romforskere.

Romvirksomhet gir en stormaktsfølelse

Wahl fremhever også at man er ved et tidsskille i romforskningen. Den internasjonale romstasjonen vil trolig stenge i løpet av det neste tiåret. Det kan være aktuelt med en romstasjon rundt Månen og månebaser på overflaten. Mange land har lyst til å være med på diskusjonen om hva som skal skje videre.

– Romvirksomhet er fremdeles storpolitikk. Det gir status og stormaktsfølelse å være blant dem som henger med, sier Wahl.

Oljerike land som Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater er også klar over at oljeutvinningen vil ta slutt en gang. Satsingen for å finne flere ben å stå på er allerede i gang.