Elefanter truer verdens største flyktningleir

Tretten mennesker har allerede mistet livet som følge av elefanter som tar seg inn i flyktningleiren.

– Vi sitter i vakttårnet hver natt for å være forberedt når de kommer, sier elefantvakt Moni Ahmed til det svenske nyhetsbyrået TT.

Store tårn av bambus rager over titusenvis av telt og skur i det kuperte landskapet. I tårnene står et par menn i blå T-skjorter og speider ut over landskapet etter elefanter, som utgjør en stor trussel mot beboerne i Kutupalong-leiren sør i Bangladesh.

– Siden jeg begynte har vi hatt to elefantangrep i leiren, forteller Ahmed.

FN: Etnisk rensing

I Kutupalong-leiren, som ligger mellom Cox's Bazar og Teknaf i Bangladesh, lever rohingyaer som har flyktet fra volden i hjemlandet Myanmar. Siden august 2017 har over 700.000 rohingyaer flyktet til Bangladesh.

FN kaller volden som hæren og politiet i Myanmar står bak, for et skoleeksempel på etnisk rensing. Myndighetene i Myanmar hevder på sin side at de bekjemper terrorisme.

Omkring 1,1 millioner mennesker lever under svært kummerlige forhold i Kutupalon. Stedet der leiren ble etablert, var opprinnelig et skogkledd naturreservat med mange ville dyr. Men nå er mesteparten av trærne hogd.

Forsøker å skremme

Ettersom mesteparten av leiren ligger i elefantenes naturlige vandringsvei, kommer de av og til inn i leiren. I løpet av det siste halvåret har 13 mennesker mistet livet etter nærkontakt med de store dyrene, ifølge Reuters.

Moni Ahmed jobber i et team med seks andre elefantvakter for organisasjonen International Union for Conservation of Nature (IUCN).

– Når vi ser en elefant, roper vi i høyttalere for å varsle folk. Deretter forsøker vi å jage bort elefantene med tau og skremme dem med lyd, sier Ahmed.

Til sammen har leiren 570 IUCN-utdannede elefantvakter, som holder utkikk i totalt 95 vakttårn.

Utrydningstruede dyr

Det er ikke bare elefantene som har forårsaket skade i flyktningleiren. Også dyrene er skadelidende som følge av at det nå bor over en million mennesker i det som var deres leveområder. Elefantene er utrydningstruet og lider stort av å ha mistet store deler av beiteområdene sine.

Det anslås at det bare finnes 268 ville elefanter igjen i Bangladesh. Ifølge en rapport fra IUCN lever et 30-tall av elefantene i området rundt Kutupalong-leiren.

Raquibuk Amin, IUCNs representant i Bangladesh, sier ifølge Reuters at det er uklart hvor stor påvirkning flyktningleiren vil ha på elefantbestanden på lang sikt.

– Kanskje kan vi finne en alternativ vei for elefantene å krysse leiren på, sier han.