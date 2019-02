Venezuelanske soldater slutter seg til Guaidó for å få nødhjelp over grensen

Rodrigo Abd / TT NYHETSBYRÅN

Frivillige og demonstranter strømmer i stort antall til byen Cúcuta på grensen mellom Colombia og Venezuela lørdag i et forsøk på å frakte hjelpeforsyninger over en grensebro.

Venezuelanske myndigheter har satt opp sperringer for å hindre forsøket. Flere internasjonale medier melder lørdag formiddag at fire venezuelanske soldater har forlatt posten sin for å hjelpe inn forsyningene.

I de tidlige morgentimene lørdag bisto et pansret kjøretøy med å bryte gjennom sperringene på broen Internacional Simón Bolívar. To soldater forlot deretter kjøretøyet og tok seg til fots inn i Colombia, ifølge den venezuelanske journalisten Carmen Victoria Inojosa, som har lagt ut flere videosnutter og meldinger på Twitter.

Etter at soldatene tok seg gjennom, fortsatte demonstranter med å fjerne sperringene. De ble møtt med tåregass fra venezuelanske styrker.

Torsdag stengte Venezuelas president Nicolás Maduro delvis landets grenser. Det skjedde etter meldinger om at opposisjonen med Juan Guaidó i spissen planla å transportere inn tonnevis med amerikanske hjelpesendinger fra nabolandet.

Visepresident i Venezuela, Delcy Rodriguez, skriver på Twitter at regjeringen i har beordret en midlertidig stenging av tre grenseoverganger i delstaten Táchira på grunn av «alvorlige og ulovlige trusler mot fred og uavhengighet i Venezuela fra colombiansk side».

Tonnevis med nødhjelp er nå stoppet ved broen Tienditas International Bridge i grensebyen Cúcuta i Colombia. De frivillige opposisjonelle ønsker selv å kjøre konvoiene inn i Venezuela, og hevder at det er aktuelt å danne menneskekjeder for å hjelpe trailerne frem til menneskene som trenger hjelp.

FNs generalsekretær António Guterres ba i et møte med Venezuelas utenriksminister fredag om at landets myndigheter ikke må bruke dødelig kraft mot demonstranter.

Fredag skal likevel to personer være drept og 15 såret etter sammenstøt mellom landsbyboere og regjeringssoldater, ifølge menneskerettighetsgruppen Kape Kape. Drapene skjedde etter at medlemmer av en urfolksgruppe skal ha angrepet en militærkolonne, som forsøkte å passere en veisperring ved landsbyen Kumarakapai, i delstaten Bolivar nær grensa til Brasil. I følge NTB skjøt soldatene med gummikledde stålkuler og brukte tåregass under sammenstøtet.

Handlingen fordømmes av USA. Det hvite hus skriver i en uttalelse at «uhørt vold mot menneskerettigheter utført av president Nicolás Maduro, og de som følger hans ordre, vil ikke skje ustraffet». Ifølge The Guardian ber Det hvite hus om at regjeringsstyrkene må la nødhjelpen få passere i fred.

Konsert for veldedighet

I går skal Venezuelas opposisjonsleder, Juan Guaidó, ha fått hjelp av militære til å krysse grensen slik at han kunne vise seg blant publikum under konserten Venezuela Aid Live, som ble arrangert på den colombianske siden av Tienditas International Brigde nær grensebyen Cúcuta i Colombia.

Under konserten opptrådte stjerner som Maluma, Alejandro Sanz og Luis Fonsi, kjent for verdenshiten «Despacito».

Guaidó høstet stor applaus fra flere hundre tusen tilskuere da han ble synlig på storskjermene.

Da John Lennons «Imagine» avsluttet konserten, begynt publikum å rope «yes he can» på spansk- med tydelig adresse til Guaidó.

Veldedighetskonserten sammenlignes med Bob Geldofs Live Aid-konsert i 1985, og arrangeres av forretningsmannen og milliardæren Richard Branson.

Det har hele tiden vært klart at Branson støtter opposisjonsleder Guaidó. Målet er å samle inn cirka 100 millioner på 60 dager, og å gjenåpne grensen, slik at tonnevis med livsnødvendig nødhjelp som i dag er lagret ved grensebroen kan fraktes inn til innbyggerne i Venezuela.

Tilsvar med egen konsert

Konserten fikk president Nicolás Maduro til å se rødt. I regi av regjeringen i Venezuela arrangeres motkonserter på Simon Bolivár-broen, som forbinder Venezuela med Colombia og Cúcuta.

Ifølge nyhetsbyrået AFP har kulturminister Jorge Rodriguez, uttalt at flere venezuelanske artister kontaktet ham for å bidra til den store konserten «for fred og for livet».

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal president Maduro ha uttalt at de to konsertene understreker at det ikke er noen krise i Venezuela. Presidenten ønsker ikke å motta nødhjelp fra USA. Han satser heller på støtte fra Russland og fremholder at han har betalt for nødhjelp som skal være på vei.

Matmangel og masseflukt

Hundretusener er på flukt fra Venezuela. Det er mangel både på mat og medisiner etter det mange kaller en menneskeskapt katastrofe i regi av president Nicolás Maduro.

Inflasjonen er enorm, og de fleste innbyggerne har gått mye ned i vekt på de siste årene som følge av matmangelen, som på folkemunne kalles «Madurodietten».