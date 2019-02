Antall russere stuper. Nå tar Putin grep for å snu trenden.

For 15. gang holdt president Vladimir Putin tale om rikets tilstand. Han holdt talen for begge kamrene i nasjonalforsamlingen, regjeringen, dommerne fra grunnlovsdomstolen og høyesterett og regionale politikere.

– Vi har et demografisk problem, og befolkningen synker. Det betyr ikke at vi skal akseptere denne situasjonen, sa Putin til stor applaus fra de rundt 2000 politikerne som satt i salen.

Den russiske presidenten foreslo en rekke økonomiske støtteordninger til barnefamiliene.

– Det å få barn skal ikke bety at risikoen øker for å bli fattig, men slik er det i dag.

Putin vil blant annet hjelpe barnefamiliene på følgende måte:

Øke den direkte økonomiske støtten til barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen.

Øke støtten til familier med barn som har nedsatt funksjonsevne.

Skattelettelser til barnefamilier.

Subsidiere boliglån til familier med to eller flere barn.

Vil få fart på økonomien

De siste årene har Putin snakket mest om utenrikspolitiske forhold, men det gjorde han ikke onsdag.

– Jeg vil først og fremst snakke om innenrikspolitiske problemer, og ikke minst økonomiske utfordringer. Særlig gjelder det ordren jeg ga i mai om å sikre høy økonomisk vekst, og at vi skal gjennomføre flere nasjonale prosjekter for å få det til.

Presidenten har gitt regjeringen beskjed om at den skal sikre en økonomisk vekst som er høyere enn verdensgjennomsnittet, altså rundt 3,5 til 4 prosent i året. På den måten skal Russland bli en av verdens fem største økonomier.

Økonomien hangler

Russland har hatt flere år med økonomisk nedgang eller stagnasjon, og 2019 ligger an til å bli det sjette året med reallønnsnedgang, viser ferske tall fra det statlige statistikkbyrået Rosstat.

Det har gjort Putin historisk upopulær, og for første gang klandres han for økonomiske vansker.

I mars i fjor ble Putin gjenvalgt med 77 prosent av stemmene. I dag ville kun 45 prosent stemt på ham, ifølge FOM-instituttet.

Krim-effekten

Også for noen år siden begynte Putin å bli upopulær, og bunnpunktet ble nådd senhøsten 2013. I mars annekterte Russland den ukrainske halvøya Krim, og da skjøt presidentens popularitet i været.

Frem til i mai i fjor var oppslutningen om Putin svært høy, men siden har den begynt å synke. Valgforskere mener at årsaken er at Krim-effekten er brukt opp. Flere meningsmålinger viser at et flertall av russerne nå mener at myndighetene bør prioritere å løse problemene på hjemmebane, og at det er viktigere enn militære operasjoner i utlandet og konfrontasjon med Vesten.

Økt fattigdom

Den hanglende økonomien har gjort at antall fattige har økt. Nesten en fjerdedel av russerne lever nå i fattigdom, noe som innebærer at de ikke har råd til å kjøpe mer enn akkurat det som er nødvendig for å overleve, viser en fersk undersøkelse.

– Siden år 2000 er antall fattige sunket kraftige, men vi må jobbe målrettet for å få tallet enda lenger ned, mente Putin.

Presidenten ønsker å starte et kvalifiseringsprogram der arbeidsledige kan få økt økonomisk støtte mot at de øker sine kvalifikasjoner slik at de lettere kan få jobb. Han vil også ha en ordning der russere som får økonomiske problemer, kan få en pause med å betale avdrag og renter på boliglånet inntil de kommer seg på bena igjen.

