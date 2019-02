Sivile evakueres fra siste IS-område

Lastebilene ble eskortert av pickuper med påmonterte maskingevær da de kjørte gjennom en humanitær korridor fra IS' teltleir i utkanten av den lille byen Baghouz.

Rundt 300 IS-krigere har sammen med flere hundre sivile vært beleiret av de USA-støttede SDF-styrkene i den lille leiren ved grensa til Irak i flere uker.

SDF har ikke vært i stand til å gjennomføre den siste offensiven for å ta området på grunn av de mange sivile. Tidligere fredag gjennomførte den USA-ledede koalisjon bombing av området utenfor Baghouz for å øke presset på IS-krigerne.

Mens SDF trengte IS tilbake i et stadig mindre område, forlot nesten 20.000 mennesker området til fots gjennom korridoren. Men for litt over en uke siden stengte IS korridoren, og ingen slapp ut før onsdag da en større gruppe ble evakuert.

Samtidig opplyser amerikanske og irakiske kilder at mange IS-krigere sniker seg over grensa inn i Irak heller enn å lide nederlag i Syria.

Trolig har nærmere tusen IS-krigere krysset den åpne ørkenen i grenseområdet de siste seks månedene for å slippe unna SDF i Syria.

I Irak har celler av IS-krigere stått for et økende antall kidnappinger, drap og overfall langs veiene for å skape frykt i befolkningen, ifølge en irakisk general.