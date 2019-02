NYHETSANALYSE: Det var mange øyeblikk som må kunne karakteriseres som lavmål under den oppsiktsvekkende høringen i Representantenes hus onsdag: Den tullete plakaten med bilde av Cohen og barnerimet «Liar, liar, pants on fire» som en av republikanerne satte opp. Representant Mark Meadows´ forsøk på å bevise at Trump ikke var rasist ved å hente frem en svart dame som jobbet for presidenten. Demokrat Jackie Speier spørsmål om ubekreftede (og ifølge Cohen usanne) rykter om Trump som dermed fikk nasjonal oppmerksomhet.

Det var intense øyeblikk av raseri, som da demokrat Rashida Tlaib kritiserte Meadows´rasismestunt, og republikaneren ble så personlig indignert at hele høringen måtte stoppe opp og komitéformann Elijah Cummings måtte inn og megle.

Og det var selvsagt Cummings lange og frustrerte sluttreplikk, som endte med at han ropte «Vi er bedre enn dette!».

Cohen viste også blaff av temperament, spesielt da han gjentatte ganger ble minnet på at han ikke hadde fått jobb i Det hvite hus. Den tidligere advokaten var likevel stort sett fattet og rolig. Hans hovedbudskap var at andre burde lære av hans skjebne: at «blind lojalitet til Trump» hadde ført til at han hadde mistet alt.

Nå skal han sitte tre år i fengsel. Det er viktig å påpeke at flere av forholdene han er dømt for, blant annet skatteunndragelser, ikke har noe med Trump å gjøre.

Det er også viktig å huske på at Cohen er dømt for å ha løyet til Kongressen om forhold som i aller høyeste grad har med Trump å gjøre. Det følgende må sees i lys av dette. Her er det viktigste vi lærte onsdag:

Det viktigste: Trump Tower Moskva

På et tidspunkt ble Cohen spurt hvorfor de avsluttet prosjektet med å bygge et Trump Tower i Moskva. – Fordi han vant valget, svarte Cohen. Hvis det er sant betyr det at Trump har hatt potensielle økonomiske interesser i Russland helt frem til valgdagen. Presidenten har benektet dette flere ganger. Cohen har tidligere løyet om prosjektet i et brev til Senatets etterretningskomité, der han sa at det endte i januar 2016, før primærvalgene begynte. Cohen sa i går at Trumps advokater hadde sett over og revidert brevet før det ble overlevert. Det knytter Det hvite hus til løgnen om Trump Tower Moskva.

Metoden: regnskapsakrobatikk

Michael Cohens sa at Trump manipulerte verdien på eiendommene sine til et feilaktig lavt nivå sine for å unngå å betale skatt. The New York Times avslørte i fjor at dette var en metode Trumps far hadde brukt for å overføre verdier til barna uten å betale avgiftene det medførte, og at Trump videreførte metoden. Et faremoment for presidenten er at hans finansdirektør Alan Weisselberg har fått immunitet fra påtalemyndigheten i New York. Han har inngående kjennskap til alt dette. Ingen blir overrasket om Weisselberg og Trumps selvangivelser er det neste komiteen kaster seg over.

PS! Cohen antydet også at Trumps regnskaper ikke var gjenstand for pågående bokettersyn. Dette er argumentet Trump har brukt for å ikke offentliggjøre skattepapirene sine.

Bevisene: sjekker og signaturer

Cohen viste sjekker som var utstedt til ham i 2017. Den ene var signert av Weisselberg og Trumps sønn, Don Jr., og er trukket fra en konto tilhørende Trump-selskapet. Den andre var signert av Trump selv og kom fra hans private konto. Begge er signert etter at Trump var innsatt som president. Cohen sier dette er tilbakebetaling for «hysjpengene» han betalte to kvinner som hevdet å ha hatt affærer med Trump. Cohen er allerede dømt for dette fordi det er i strid med loven om valgkampfinansiering. Sjekkene ser ut som direkte bevis på at Trump er implisert i en kriminell handling.

De mystiske etterforskningene: Er det flere?

Da Cohen ble spurt om han kjente til andre kriminelle forhold knyttet til Trump, svarte han «ja». Han sa deretter at han ikke kunne gi flere opplysninger, fordi det var pågående etterforskninger i New York. Cohen bekreftet også at han fortsatt samarbeider med påtalemyndigheten i New York i flere saker. Vi vet at påtalemyndigheten i New York etterforsker pengebevegelser rundt Trumps innsettelsesseremoni og hans veldedige stiftelse. Men mange satt igjen med et inntrykk om at det kan være flere saker på gang.

«Ingen sammensvergelse»: Ingen direkte bevis

Vitnemålet styrket ikke dem som tror at Trump er en slags hemmelig agent for russerne. Michael Cohen sa at han ikke hadde sett noe tegn til direkte samrøre mellom Trump og russere. Han hadde heller ikke beviser på at Trump visste om det omstridte møtet i Trump Tower, bortsett fra at han hadde overhørt noen vage antydninger mellom Don Jr. og Trump. Han refererte en kort samtale mellom Trump og Roger Stone, der det kan ha gått frem at Trump ble oppdatert om Wikileaks planer for å offentliggjøre stjålne e-poster fra Hillary Clintons valgkamp.

Trusler og press: en kjent metode

Cohen sa at han hadde truet folk mer enn 500 ganger i løpet av tiden han jobbet for Trump. Truslene handlet om saksøking og pengepress, ikke fysisk vold. Cohens bekrefter et bilde av Trump som vi allerede har fått fra mange andre kilder som har vært tilknyttet presidentens univers. Cohen påpeker at Trump foretrekker muntlige transaksjoner og bruker hverken e-post eller SMS, at han opererer i en gråsone av loven, og at han har et lemfeldig forhold til sannheten.

