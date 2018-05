USAs president Donald Trump vil gjeninnføre de amerikanske sanksjonene som ble opphevet da atomavtalen med Iran kom på plass i 2015.

Det betyr forbud mot nye kontrakter. I tillegg krever amerikanerne at eksisterende kontrakter må avvikles innen tre til seks måneder.

Det kan bli smertefullt for europeisk næringsliv, som har økt sitt nærvær i Iran vesentlig etter at atomavtalen kom på plass.

Kan ramme norsk næringsliv

Også norske bedrifter kan komme i skvis. Foreløpig er det uklart nøyaktig hva som vil skje, men Utenriksdepartementet jobber med å få oversikt, opplyser statsminister Erna Solberg (H).

– Vi har ingen stor aktivitet i Iran. Men noen bedrifter har gått inn, og de opplever nok økt usikkerhet nå, sier hun.

Tore Myhre, avdelingsdirektør ved NHOs internasjonale avdeling, tror Norge kan gå glipp av store muligheter.

– Med så stor usikkerhet vil nok ikke bedriftene ta noen sjanser uansett. De vil ikke risikere å havne i konflikt med amerikanske myndigheter, sier Myhre til E24.

Samtidig melder utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at USAs beslutning om å trekke seg fra Iran-avtalen ikke vil føre til endringer i norske eksportregler.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Med vilje

USA har åpnet for samtaler med europeiske land om tiltakene. Men det er ikke utilsiktet dersom de også rammer europeiske bedrifter, understreker amerikansk UD.

Tvert imot er det villet. Målet er nemlig å isolere Iran økonomisk.

«De amerikanske sanksjonene vil bli rettet inn mot avgjørende økonomiske sektorer i Iran. Tyske selskaper som driver med forretningsvirksomhet i Iran, bør trappe ned umiddelbart», advarer USAs nye ambassadør til Berlin, Richard Grenell, på Twitter.

Økt handel

EUs utenrikssjef Federica Mogherini sier på sin side at EU vil beskytte sine økonomiske investeringer i Iran.

Atomavtalen førte til at omfattende økonomiske straffetiltak ble fjernet. I kjølvannet av dette har EU mer enn doblet handelen. Selskaper som Airbus og Total har gått inn i Iran med avtaler verdt milliarder av euro.

Også på norsk side har interessen økt. Bare det første året etter at atomavtalen ble inngått, gikk eksporten opp med 140 prosent.

Vanskelig for Europa

Situasjonen kan bli vanskelig for Europa, spår seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Grunnen er at det amerikanske markedet er langt større enn det iranske og derfor gjennomgående teller mer.

– Da er spørsmålet hva europeiske styresmakter kan gjøre for å støtte de delene av næringslivet som ønsker samkvem med Iran, og hvordan de kan støtte opp under bankene, slik at næringslivet får den finansielle støtten det trenger. Det siste har vært den største flaskehalsen, sier Lodgaard til NTB.

Bakteppet er at banker lenge har nølt med å finansiere investeringer i Iran, nettopp på grunn av den store usikkerheten Trump har skapt.

Iransk press

Konsekvensen er at atomavtalen ikke har fått i nærheten av den økonomiske effekten Iran håpet på, til tross for en markant økning i de utenlandske investeringene.

Lodgaard tror Iran nå vil presse hardt på for å få Europa til å prøve å nulle ut noe av Trump-effekten.

– Men det er uvisst hvor langt europeerne greier å strekke seg, sier Lodgaard.

– Det er et vanskelig spørsmål for europeerne fordi det amerikanske markedet er så stort i forhold til det iranske, forklarer han.