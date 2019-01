Mindre enn to uker etter at islamistiske militante stormet et hotell i Riverside-området i byen og drepte 21 personer, er minst én person skadet i det som beskrives som en eksplosjon.

BAZ RATNER/ Reuters

Eksplosjonen fant sted utenfor Odeon kino i Nairobis Central Business District (CBD), i følge Reuters.

Politiet oppfordrer nå publikum til å holde seg unna området.

Årsaken til eksmplosjonen er fremdeles ukjent, i følge politiets talsmann Charles Owino, men det skal ha vært en tralle som eksploderte.

Personen som trillet trallen skal ha blitt skadet, melder kenyanske nyhetsbyråer.