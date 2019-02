Virginia befinner seg i en politisk krise. På én uke har guvernøren, viseguvernøren og statsadvokaten blitt avslørt for tilfeller av henholdsvis rasisme og seksuell trakassering. Alle tre tilhører Det demokratiske parti, og nå kan makten gå til republikanerne i den eneste sørstaten som er styrt av demokratene.

Forrige uke kom et lite flatterende ungdomsbilde av det som ble sagt å være guvernør Ralph Northam innsmurt med skokrem frem i dagslys. Det hjalp heller ikke at personen han poserte ved siden av, var utkledd som et Ku Klux Klan-medlem.

The Washington Post

Northam la seg først flat og beklaget at han hadde latt seg avbilde slik. Dagen etter endret han derimot forklaring. Han hevdet at ingen av de to mennene på bildet var ham. Men han erkjente at han en gang i 1984 hadde kledd seg ut som Michael Jackson, men at han bare hadde smurt bitte litt skokrem i kinnene.

Shelby Lum, AP/NTB scanpix

At saken bare går 30 år tilbake og at Northam på den tiden var 25 år, har hjulpet ham lite. Denne type fremstilling av afroamerikanere var da for lengst ansett som uakseptabelt også i Virginia.

I CNN-podkasten Anderson Cooper 360 argumenterer journalist Suzanne Malveaux for at Northam dessuten var moden nok til å ta en etisk vurdering.

STEVE HELBER, AP/NTB scanpix

Bildet har vakt sterke reaksjoner, og mange krever Northams avgang. Spekulasjonene om hans eventuelle etterfølger førte til at enda en uheldig historie kom til overflaten.

Fakta: Virginia Delstat i USA med ca. 8,5 millioner innbyggere. Har som mange andre sørstater, opplevd problemer knyttet til rasisme. Sist i 2017 arrangerte den radikale høyregruppen Unite By Right en marsj i Virginia-byen Charlottesville. Marsjen utløste rene gatekamper mellom ulike borgerrettsgrupper på den ene siden og nynazister, Ku Klux Klan-tilhengere og andre rasistiske grupper på den andre. En motdemonstrant mistet livet.

Tvunget til oralsex

Nyheten om at Justin Fairfax kunne overta som guvernør vakte vonde minner hos en av Fairfax’ tidligere partifeller. Vanessa C. Tyson følte at hun ikke kunne tie om overgrepet hun hevder Fairfax begikk mot henne for 15 år siden.

Under et partimøte i Boston i 2004 skal Fairfax ha tvunget Vanessa C. Tyson til å utføre oralsex på ham.

Onsdag snakket Tyson om historien og vitneutsagnet ble publisert blant annet i New York Times og Fox News. Selv avviser han anklagen.

Likevel kan det se ut som Fairfax ikke er aktuell til å overta guvernørvervet.

Steve Earley, AP/NTB scanpix

STEVE HELBER, AP/NTB scanpix

Skammer seg

Dermed var alt klart for tredje akt i Virginias skandale:

«Den største skammen jeg noensinne har følt på». Slik forsøker Virginias statsadvokat, Mark R. Herring, å redde skinnet sitt.

Onsdag måtte han beklage årbokbilder av ham med såkalt «blackface». Herring hevder han hadde kledd seg ut som rapperen Kurtis Blow.

Uttrykket «blackface» henviser til å male seg i ansiktet for å portrettere en mørkhudet person. Ettersom denne praskisen i de fleste miljøer er blitt regnet som støtende og rasistisk, har den avtatt.

Hendelsen fra 1980 har hjemsøkt Herring siden da sier han ifølge The New York Times.

Nå kan det hende karrieren til alle de tre toppdemokratene står for fall.

Maktskifte

Den formelle prosessen hvis en guvernørstilling blir ledig før neste valg, er at viseguvernøren overtar. Hvis viseguvernørens stilling også er ledig, går jobben til statsadvokaten.

I dette tilfellet står alle tre i fare for å måtte tre av. Da går jobben til lederen for Virginias delstatsforsamling.

I dette tilfellet er det republikaneren Kirk Cox. Dermed kan den eneste sørstaten som demokratene vant makten i, gå til demokratene. Han ble valgt til sitt verv ved loddtrekning etter stemmelikhet i forsamlingen.

Det er ikke bare i Virginia politikere har blitt beskyldt for rasistiske handlinger. Denne uken fikk Olaug Bollestads menighet kritikk for å ha kledd seg ut som mørkhudede under et arrangement om Kongo.

Les også: