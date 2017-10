Iran-avtalen og atomvåpen på topp hos nobelspekulanter

– Iran-avtalen dekker alt som ligger i Alfred Nobels testamente, nemlig fred, nedrustning og brorskap mellom folkene, sier Sveen til NTB.

I år er til sammen 318 personer og organisasjoner foreslått som kandidater til Nobels fredspris. Spekulasjonene om hvilket navn som blir kunngjort fredag, er i full gang.

– Det er to trusler i verden akkurat nå, kjernefysiske våpen og flyktningkrisen, sier Sveen og trekker fram den pågående striden mellom USA og Nord-Korea.

Tilretteleggere nominert

Selv holder han en knapp på at tilretteleggerne for atomforhandlingene med Iran, USAs tidligere utenriksminister John Kerry, Irans utenriksminister Mohamad Javad Zarif og EUs utenrikspolitiske talskvinne Federica Mogherini, får prisen.

Atomavtalen gjør verden i stand til å følge med på det iranske atomprogrammet. Den trådte i kraft i januar i fjor etter ti år med forhandlinger.

– Iran-avtalen kan tjene som mønster og inspirasjon for en avtale med Nord-Korea, sier Sveen.

Også direktør Henrik Urdal ved Institutt for fredsforskning (PRIO) har Iran-avtalen på topp.

– I en tid hvor trusselen om bruk av kjernefysiske våpen har blitt mer reell, er det viktig at det slås ring om initiativer som bidrar til å begrense utvikling og spredning av atomvåpen, sier han.

Skape debatt

Samtidig vil en pris til Iran-avtalen være kontroversiell.

– Det vil skape kjempedebatt, mener Sveen. Særlig Saudi-Arabia og Iran vil bli rasende over en slik tildeling.

– Donald Trump vil sikkert også bli fly forbanna. Kanskje han vil skjelle ut Sverige på Twitter, spøker nobelhistorikeren og antyder at USAs president ikke vet at det er Norge som deler ut fredsprisen.

Som nummer to på lista har han FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

– Den alvorlige situasjonen for verdens flyktninger gjør UNHCR til en meget aktuell kandidat, mener historikeren og peker på at over 65 millioner mennesker nå er på flukt, det høyeste antallet noensinne.

UNHCR har fått fredsprisen to ganger tidligere, 1954 og 1981.

Ni ganger

Kampen mot atomvåpen er blitt hedret med en fredspris hele ni ganger siden 1950-tallet. Også Norges Fredsråd og Nansens Fredssenter mener det er på tide med en ny pris til atomvåpenbekjempere.

Fredsrådets favoritt er Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN). I juli i år vedtok FN et historisk forbud mot atomvåpen, som ICAN har kjempet for i en årrekke. Atommaktene og de fleste NATO-landene, deriblant Norge, valgte imidlertid å stemme imot.

Nansens Fredssenter trekker på sin side fram Nuclear Threat Initiative (NTI), som ble stiftet i 2001 av den amerikanske senatorer Sam Nunn og filantropen Ted Turner. NTIs leder, tidligere energiminister Ernest J. Monitz, var også blant USAs sjefforhandlere i atomavtalen med Iran.

Bookmaker-lister

Hos spillselskapene er det særlig fire kandidater som peker seg ut, tre av dem gjengangere: De hvite hjelmene, pave Frans og Tysklands statsminister Angela Merkel. Sistnevnte har i år lavere odds enn tidligere.

Den amerikanske borgerrettsunionen ACLU, som har gått ut mot flere av Trumps kontroversielle forslag, er den fjerde toppkandidaten.

Trump selv er også på spillselskapenes lister, men er i gruppa med andre statsledere og kjendiser som har svært høye odds.