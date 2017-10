Eiffeltårnet i svart for ofrene i Las Vegas

Minst 59 mennesker er drept og over 500 er skadd etter at det ble avfyrt hundrevis av skudd fra et hotellrom mot konsertpublikumet med 22.000 mennesker. Angrepet er den blodigste skytemassakren i USAs historie.

– I kveld vil vi slå av Eiffeltårnet til hyllest for ofrene for angrepene i Marseille og Las Vegas, skrev borgermester Anne Hidalgo med emneknaggen #weareunited.

Søndag ble to unge kvinner drept med kniv i Marseille. Gjerningsmannen ble selv skutt og drept av soldater som patruljerte i byen.

Gjerningsmannen i Las Vegas, 64 år gamle Stephen Paddock, tok ifølge politiet sitt eget liv da spesialstyrker tok seg inn på hotellrommet hans.

Politiet har ikke funnet noe motiv bak handlingen.