Profilert skaper av falske nyheter funnet død

38-åringen ble funnet død i sengen sin i Arizona 18. september etter en antatt overdose, skriver Miami Herald.

Horner opprettet en rekke nettaviser som skulle se ut som om de var ekte. Derfra ble det spredt falske nyheter som var spesielt negative mot Demokratene.

Mange av disse sakene ble likt og delt i sosiale medier.

– Trump-tilhengere tror på alt

Rett etter valget uttalte Horner til Washington Post: - Jeg tror presiden Donald Trump sitter i Det hvite hus på grunn av meg. Tilhengerne hans faktasjekker jo ingenting – de poster alt mulig og tror på alt.

En av hans falske historier som fikk mye oppmerksomhet, var at demonstranter ble betalt 3500 dollar for å protesterer mot Trump. Denne saken ble delt på Twitter av Trumps kampanjesjef Corey Lewandowski.

Ja, jeg diktet det opp. Det var jeg som la inn den falske annonsen på Craigslist, sa han til avisen.

– Når jeg ser tilbake, ser jeg at dette heller hjalp Trumps kampanje enn å skade den, sa han.

Spurt om han bevisst rettet falske nyheter mot Hillary Clintons tilhengere, sa han: - Nei, jeg hater Trump.

Selv kalte Horner virksomheten sin «politisk satire». Til CNNs Anderson Cooper sa han dette i desember 2016:

– Det er mye humor og komedie i det. Jeg gjør det for å opplyse folk. Jeg ser ting som er galt i samfunnet og går til angrep.

Hans bror Jj Horner skrev på Facebook at broren døde mens han sov hjemme hos moren. Dødsfallet ble senere bekreftet av en talsmann for Maricopa County sheriff's office. Obduksjonen utelukker at det var noe mistenkelig ved dødsfallet.