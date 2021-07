FN-rapport: Hetebølger kan være den nye dødstrusselen

Store deler av Lytton i Canada har brent ned etter hetebølge og skogbranner. De rundt 1.000 innbyggerne i Lytton, 15 mil nordøst for Vancouver, fikk bare minutter på seg til å rømme byen onsdag kveld etter at gradestokken dagen før kom opp i 49,6 grader. Foto: Darryl Dyck / The Canadian Press via AP / NTB