Han fikk tilnavnet «Amerikas ordfører» og æren for et tryggere New York. Nå hånflirer USA av ham.

Da Rudy Giuliani sto rolig i ruinene av World Trade Center, var han allerede hyllet som New Yorks redningsmann. Nå er omdømmet litt annerledes.

Rudy Giuliani svettet litt da han torsdag holdt møte med pressen. Jonathan Ernst, Reuters/NTB

Kjetil Hanssen Journalist i utenriksredaksjonen

20. nov. 2020 18:09 Sist oppdatert nå nettopp

– I morgen kommer New York til å være her. Vi skal bygge opp igjen, og vi skal bli enda sterkere enn før, sa Rudy Giuliani. Han var ordfører i New York. Datoen var 11. september 2001. Byen var innhyllet i røyk etter terrorangrepet.

Giulianis opptreden etter terroren ga ham heltestatus. Han hadde da slitt en stund med historier om hardhendte politibetjenter i New York. Likevel var han også populær i vide kretser. Etter årevis med markant nedgang i kriminalitet i metropolen fikk han i alle fall til dels æren. Før ordførervervet hadde han rykte på seg for å være en tøff statsadvokat som felte mafiasjefer.