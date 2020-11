Her øver USA på å slippe en mini-atombombe fra jagerflyet F-35

Her er de første bildene av jagerflyet F-35 som øver på bruk av taktiske atomvåpen. Filmen er trolig myntet på Kina og Russland.

Kjetil Hanssen Journalist i utenriksredaksjonen

Nå nettopp

Denne uken nedgraderte det amerikanske forsvaret en film av jagerflyet F-35. Den ble tatt opp 25. august over ørkenen i Nevada. På filmen suser flyet av gårde raskere enn lyden. Fra 3000 meters høyde slipper flyet en inaktiv atombombe av typen B61–12. 42 sekunder senere treffer den sitt mål i ørkensanden.

Det er ikke første gang et jagerfly prøver dette våpenet. Men F-35 har såkalte stealth-egenskaper. Det betyr at det er uhyre vanskelig for en fiende å oppdage det. Dermed viser filmen at amerikanerne nå kan fly nesten usynlig i overlydshastighet frem til et mål og ramme det med denne typen våpen.