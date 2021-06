Langer ut mot Kina før viktig toppmøte. – En væremåte overfor andre land som er helt uakseptabel

WASHINGTON D.C. (Aftenposten): Sammen med USA har Jens Stoltenberg presset på for at Nato skal bli et verktøy i konkurransen med Kina. Ikke alle synes det er en god idé.

Jens Stoltenberg besøkte Washington D.C. og Joe Biden denne uken. Mandag leder han Nato-toppmøtet i Brussel. Foto: Øystein K. Langberg

11. juni 2021 05:43 Sist oppdatert nå nettopp

Tidligere var det vanskelig å få Jens Stoltenberg til å snakke om Kina.

Landet er ikke nevnt med et ord i strategien Nato nå styres etter, som ble vedtatt i 2010.

Da Nato-sjefen talte til Kongressen i Washington D.C. i 2019, styrte han helt unna temaet. Russland ble nevnt 12 ganger. Kina 0 ganger.

To år senere har pipen fått en annen lyd. Da Stoltenberg møtte Joe Biden i Det hvite hus mandag, dominerte Kina agendaen.

Kina blir også et hovedtema på mandagens Nato-toppmøte i Brussel.

Og i et intervju med Aftenposten før det viktige møtet, fyrer Nato-sjefen løs mot stormakten.

– Kina har en væremåte overfor andre land som jeg mener er helt uakseptabel. De presser og undertrykker land som ikke oppfører seg akkurat slik de vil, sier Stoltenberg på hotellrommet i USAs hovedstad.