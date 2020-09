Gresk politi flytter asylsøkere til ny leir

Gresk politi er i ferd med å flytte tusenvis av asylsøkere fra den nedbrente Moria-leiren til en annen leir noen kilometer unna.

Gresk politi innledet torsdag morgen en operasjon for å flytte asylsøkere fra den nedbrente Moria-leiren inn i Kara Tepe-leiren (bildet). AP / NTB

NTB-AP

Nå nettopp

Kara Tepe-leiren ligger drøyt 2 kilometer utenfor Mytilene, byen som er administrasjonssenter på Lesvos.

Tusenvis av asylsøkere har levd uten tak over hodet siden Moria-leiren brant ned forrige uke, og et stort antall politifolk er nå på plass for å overtale dem til å flytte inn i Kara Tepe-leiren.

Mange av asylsøkerne, som har tilbrakt flere år i Moria-leiren, har nektet å flytte inn i den nye leiren. De krever i stedet å få komme til det greske fastlandet og få sine asylsøknader behandlet der.

Det ble ikke meldt om sammenstøt da politiet innledet sin operasjon i morgentimene torsdag.

Den nye leiren består av store familietelt og har ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) kapasitet til rundt 8.000 mennesker. Den har stått klar i flere dager, men onsdag var det fortsatt bare rundt 1.100 asylsøkere som hadde flyttet inn der.

Seks afghanske asylsøkere, blant dem to mindreårige, er pågrepet, mistenkt for å ha tent på brannen som la store deler av Moria-leiren i aske.

Moria-leiren hadde kapasitet til drøyt 2.700 mennesker, men over 12.500 levde i og rundt leiren da den brant ned.

