Prins Philip ble minnet med 30 personer til stede. I et eget hjørne satt dronningen.

Dronningen satt alene da hun tok sitt siste farvel med ektemannen.

Dronning Elizabeth II og familiemedlemmene overholdt koronarestriksjonene, med god avstand mellom setene. Dronningen fikk plass for seg selv. Foto: Victoria Jones, Reuters/NTB

17. apr. 2021 15:46 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag ettermiddag ble prins Philip, hertugen av Edinburgh, minnet i St. George's kapell ved Windsor Castle. I 73 år hadde han stått ved dronning Elizabeths side. 9. april døde han i en alder av 99 år.

Strenge koronarestriksjoner satte sitt preg på seremonien, som var mye mer dempet enn den ellers ville ha vært. Inne i kapellet satt de 30 gjestene spredt, fordelt på anviste plasser. Enkelte satt i egne kohorter.

I et eget hjørne satt den 94 år gamle dronningen mens hun tok farvel med sin ektemann. The Times beskrev det slik: Dronningens ensomhet ble understreket av smittevernets regler om fysisk avstand.

Ett minutts stillhet for hertugen

En høytidelig militærmarsj innledet begravelsen til prins Philip. Over 700 soldater fra hæren, marinen og luftforsvaret var til stede. De gjenspeiler prins Philips Royal Navy-tjeneste og hans sterke bånd til militæret.

Klokken 15.40 norsk tid ble kisten med prins Philip satt på en ombygd Land Rover. Bilen var designet av prinsen selv. Fem minutter senere kjørte den i en prosesjon til kapellet ledet av et musikkorps fra Grenadier Guards.

Militære ledere og medlemmer av kongefamilien fulgte til fots etter bilen med kisten. Blant dem var sønnen prins Charles og barnebarna William og Harry.

Da kisten kom frem til kapellet, ble det holdt ett minutts stillhet over hele Storbritannia til ære for hertugen av Edinburgh.

Kisten, med prins Philips uniformslue og sverd fra marinen oppå, ble deretter båret inn i kapellet, ledsaget av musikk fra sekkepiper.

Medlemmer av militæret marsjerte i forkant av bisettelsen til prins Philip. Foto: Victoria Jones / Pool PA

Prins William og Harry gikk ikke side ved side

De to brødrene William og Harry gikk som ventet ikke skulder ved skulder i prosesjonen. Fetteren Peter Phillips gikk mellom de to prinsene før de fulgte kisten inn i St. George's kapell ved Windsor Castle.

38 år gamle William er nummer to i arverekken til den britiske tronen etter faren prins Charles. Lillebroren Harry (36) og hans kone Meghan vakte stor oppmerksomhet da de for seks uker siden gjorde et kontroversielt TV-intervju med Oprah Winfrey. Der anklaget de medlemmer av hoffet for blant annet å ha opptrådt ufølsomt overfor Meghan.

USA-fødte Meghan er gravid og har fått beskjed av legen om å holde seg hjemme i Los Angeles. Harry og Meghan trakk seg tilbake fra sine kongelige plikter i fjor.

Etter seremonien lørdag spaserte noen av de kongelige tilbake til slottet. William og kona Kate kunne da sees i prat med Harry. Kate, hertuginnen av Cambridge, trakk seg litt unna slik at brødrene kunne snakke seg i mellom.

Britisk presse har de siste årene hatt en rekke historier om at brødrene har vært på kant med hverandre.