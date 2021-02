Slik reagerte USA på frifinnelsen av Trump: «Støvelslikking» .«En flukt, ikke en frifinnelse».

– Demokratiet er skjørt, sa president Joe Biden. Avisenes kommentatorer var noe krassere i sin ordbruk om frifinnelsen av Donald Trump.

Donald Trump har stort sett holdt seg unna offentligheten siden sin avgang 20. januar. Tidlig i uken spilte han golf nær sitt hjem i Palm Beach i Florida. Foto: MARCO BELLO, Reuters/NTB

USAs senat stemte lørdag kveld for å frifinne Donald Trump. Han ble dermed ikke dømt i riksretten. Der sto han anklaget for å ha oppildnet en mobb til å storme Kongressen den 6. januar.

57 stemte for å dømme Trump. Syv av dem var fra Trumps parti.

43 stemte for å frifinne. Alle disse var Trumps partifeller.

Siden det trengtes 67 stemmer for en dom, ble Trump frifunnet. Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, stemte for å frikjenne. Likevel tok han ordet rett etterpå med hard refs av Trumps opptreden.

Søndag morgen renner amerikanske presse over av kommentarer om saken. The Washington Post hadde hele fire kommentarer og en lederartikkel om frifinnelsen.

The Washington Post: Vedta refs

Spaltist Dana Milbank i The Washington Post sier det slik: «Trump etterlot dem for å dø. 43 republikanere i Senatet slikket likevel støvlene hans.» Han mener forsvarenes diktet opp at Trump var «forferdet» av angrepet.

Colbert King i samme avis tar også i: «Vi visste at republikanske senatorer ville svike sin ed til Grunnloven. De sviktet også visepresidenten, en av deres egne.»

Ruth Marcus, en av redaktørene, mener man nå ser en kraftigere diagnose enn Stockholm-syndromet, en betegnelse som brukes når gisler identifiserer seg med gisseltagerne. Hun kaller det Mar-a-Lago-syndromet. «Det sterke ufravikelige grepet Trump fortsatt utøver over republikanske lovgivere.»

Mar-a-Lago er Trumps bolig i Florida.

På lederplass skriver avisen av 57 senatorer endte på riktig beslutning. Redaktørene mener Senatet nå heller må vedta refs av Trump, såkalt censure.

Trump-advokat Michael van der Veen titter ut fra senatssalen. Foto: Jabin Botsford, The Washington Post

The New York Times: Personkult

Frank Bruni feller en hard dom over republikanerne som stemte for frifinnelse. Han sammenligner med hvordan partiet ville dømme Bill Clinton på 1990-tallet. «De forsøkte å definere seg selv som tradisjonens og anstendighetens voktere».

Konklusjonen er brutal: «Jeg tenker stadig på hvilken løgn den identiteten var da, og hvilken komplett vits det er nå», freser Bruni.

Peter Baker peker på at Trump fikk historisk mange partifeller mot seg. «Til og med republikanernes leder fordømte ham. Dette var en flukt, ikke en frifinnelse», skriver han.

Alexander Burns mener frifinnelsen vil bli stående som «et definerende øyeblikk for partiet Trump har formet til en personlighetskult, en dyp ripe i deres historie».

– Ikke Trump-triumf

Storavisen USA Today mener frifinnelsen viser «dybden og faren ved trumpisme-pandemien». Minst 15 av senatorene er mer medskyldige enn uavhengige jurymedlemmer, mener avisen i en lederartikkel.

Hos CNN skriver David Axelrod, en tidigere Obama-medarbeider, at saken tross frifinnelsen «ikke var en triumf for Trump». «Han ble skånet i dag. Trump vil likevel ikke unnslippe historiens dom», mener han.

På den andre siden er også ordbruken kvass. Joel Pollak, en redaktør i nettstedet Breitbart, mener demokratene «tråkket på Grunnloven». Anklagerne «ba i praksis senatorene om å bryte sine embetseder», mener han.

Fox News har vært en Trump-vennlig TV-kanal, men har kommentatorer fra begge sider:

Gregg Jarrett skriver at Trumps forsvarere kun trengte en time på å ødelegge anklagernes argumenter. «Det var et rungende og ydmykende nederlag. Det var over etter en time. En overlegen seier», mener han.

Donna Brazile ser annerledes på det. Hun er demokrat. Selv om Trump ble frifunnet, mener hun tiltalen var viktig. «Vi må vise fremtidige generasjoner at dette forferdelige bruddet på demokratiske prinsipper, ikke gikk ubemerket hen».

National Review mener frifinnelsen ikke renvasker Trump. «Trumps opptreden etter valget har ødelagt hans rykte for alltid», slår det konservative tidsskriftet fast.

Biden og Trump

President Joe Biden kommenterte også saken lørdag kveld. Mens den pågikk, holdt Det hvite hus seg unna kommentarer. Budskapet var at de hadde det travelt med å berge økonomien og bremse pandemien.

– Selv om den endelige avstemmingen ikke førte til fellende dom, er det ikke tvil om kjernen i anklagene. Dette triste kapitlet i vår historie minner oss om at demokratiet er skjørt. Det må alltid forsvares. Vi må alltid være på vakt, sa presidenten i en uttalelse.

Trump har heller ikke sagt noe i offentligheten om saken etter sin avgang. Lørdag kveld sendte han ut en erklæring.

– Vår historiske, patriotiske og vakre bevegelse for å gjøre USA storslått igjen, har bare begynt. I månedene fremover har jeg mye å dele med dere. Jeg ser frem til å fortsette vår reise for å oppnå amerikansk storhet for hele vårt folk, uttalte Trump.