Riksrettssaken kan ha hatt en uventet vinner – Lara Trump

Lara Trump, Donald Trumps svigerdatter, kjøres nå frem som en mulig kandidat til Senatet. Spekulasjonene har også startet om datteren Ivanka.

Lara Trump ankommer Rosehagen i Det hvite hus i juni 2020 sammen med ektemannen Eric Trump. Foto: Evan Vucci, AP/NTB

15. feb. 2021 14:45 Sist oppdatert nå nettopp

Riksrettssaken mot Donald Trump endte med frifinnelse. Men det politiske etterspillet har så vidt begynt. Det republikanske partiet rives mellom dem som ikke vil ha noe med Donald Trump å gjøre og dem som støtter ham helhjertet.

Trumps lojale følgerskare er nemlig forbannet etter at syv republikanske senatorer stemte for domfellelse. Det hjelper ikke at selv republikanere som stemte for frifinnelse, slik som deres sentatsleder Mitch McConnell, har vært svært kritiske til Trump.

Donald Trump uttalte etter frifinnelsen at «vår historiske, patriotiske og vakre bevegelse» så vidt har begynt. I tillegg til at det åpner for at Trump vurderer et politisk comeback, tolkes det også i retning av at han vil støtte kandidater som står ham selv nært politisk.

Og hvem kan stå ham nærmere enn en person som selv er en Trump?

– Hun er den største vinneren

I kjølvannet av riksrettssaken kan USA nemlig få en eller flere senatorer med etternavnet Trump.

– Den største vinneren etter hele riksrettssaken er Lara Trump, sa Lindsey Graham til Fox News Sunday og programlederen Chris Wallace.

Graham er senator fra Sør-Carolina og har ofte støttet Trump.

Lara Trump jobbet for å få kvinner til å stemme på Donald Trump under presidentvalget i 2020. Her er hun flankert av Kayleigh McEnany, presidentens pressetalsperson, og Mercedes Schlapp, presidentens rådgiver, under et valgmøte i Iowa i januar 2020. Foto: BRENNA NORMAN/Reuters/NTB

Lara Trump hadde allerede før riksrettssaken vært nevnt som en mulig kandidat til senatssetet fra hjemstaten Nord-Carolina i 2022.

– Dersom hun bestemmer seg for å stille, så vil jeg støtte henne. Jeg mener hun representerer fremtiden til Det republikanske partiet, sa Graham.

Avgående senator Richard M. Burr fra Nord-Carolina var en av syv republikanske senatorer som stemte for å dømme Donald Trump. Det har intensivert spekulasjonene om at Trump-fansen vil samle seg bak Lara Trump dersom hun velger å stille, skriver The New York Times.

Senator Lindsey Graham måtte den 8. januar få eskorte på flyplassen i Washington D.C. Han ble trakassert av Trump-tilhengere fordi han to dager tidligere sa at Trump hadde gått for langt. Foto: OREO EXPRESS/Reuters/NTB

Har aldri blitt valgt til noe

Lara Trump har to barn med ektemannen Eric Trump, Donald Trumps nest eldste sønn. 38-åringen har tidligere jobbet som personlig trener og TV-medarbeider. De siste fire årene har hun vært rådgiver for svigerfaren og jobbet for valgkampen hans.

Men hun har aldri hatt noe politisk verv, og flere andre velkjente politiske aktører er aktuelle. En av dem er Mark Meadows, tidligere kongressmedlem fra Nord-Carolina. Han var Donald Trumps siste stabssjef.

Donald Trump kysser svigerdatteren Lara Trump under et valgkampmøte for kongressrepresentant Mark Harris i Nord-Carolina i august 2018. Foto: YURI GRIPAS, Reuters/NTB

Men ingen andre kandidater kommer til å være i nærheten av å ha like høy gjenkjennelsesfaktor som Lara Trump, mener de som støtter henne.

Noen spør om hun vil orke påkjenningen.

– Mange elsker spekulasjonene og oppmerksomheten, men å bli senator krever mye arbeid, sier Doug Heye, en tidligere talsmann for den nasjonale republikanske komiteen, til The New York Times.

– Jeg liker Ivanka

Fox News Sundays Chris Wallace hadde mer Trump-relatert stoff i programmet sitt. Han intervjuet nemlig også Florida-senator Marco Rubio (49).

Rubio ble spurt om hvor alvorlig han tok spekulasjonene om at Trumps datter Ivanka Trump (39) ville utfordre ham når mandatet hans står for valg i 2022.

– Når man er senator fra Florida, må man regne med å kjempe for senatorsetet sitt, sa Rubio, før han stotret frem at han likte Ivanka.

Mange har drevet gjøn med Marco Rubio etter dette pinlige øyeblikket i 2017. Rubio forsøkte å gi Ivanka Trump en klem, men hun var lite imøtekommende. Foto: ERICA WERNER/AP/NTB

Han forsøkte å vise nettopp det da Trump-datteren og -rådgiveren besøkte Kongressen i 2017. Rubio forsøkte å gi Ivanka Trump en klem, men hun sto stiv som en stokk og gjengjeldte ikke den vennskapelige gesten. Den mislykkede klemmen ble senere latterliggjort på sosiale medier.

Rubio har hatt et svært omskiftelig forhold til Donald Trump, som ydmyket ham under det republikanske partiets primærvalg under presidentvalgkampen i 2016. Marco Rubio har siden vært lojal overfor Donald Trump og stemte for frifinnelse i riksrettssaken. Takken kan være at Trump-familien utfordrer ham på hjemmebane.

Meldte flytting til Florida

Ivanka Trump og ektemannen Jared Kushner har meldt flytting til Miami i Florida.

Noen av Floridas republikanere er positive til at Ivanka Trump kanskje vil utfordre Rubio, skriver Tampa Bay Times. Det som taler for henne, er farens berømmelse og hans velfylte valgkampkasse.

Hele familien var på plass da Donald Trump den 20. januar avsluttet sin presidentperiode. Ivanka Trump og ektemannen Jared Kushner har meldt flytting til Miami. Foto: CARLOS BARRIA, Reuters/NTB

Lobbyist og Trump-støttespiller Brian Ballard har ikke tro på noen kamp mellom Marco Rubio og Ivanka Trump.

– Dersom Marco Rubio velger å stille til gjenvalg, noe jeg håper han gjør, så vil han bli det republikanske partiets kandidat.

– Jeg har ikke snakket med Ivanka Trump, men jeg tror ikke hun vil stille. Marco Rubio er en av partiets stjerner, en viktig leder i Senatet som har vært eksepsjonelt lojal overfor Trump. Det ville ikke gi noen mening å utfordre ham, sier Ballard til Tampa Bay Times.