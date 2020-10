Franske medier: Mann skutt av politiet etter knivstikking utenfor Paris

Nyhetsbyrået AFP melder at en mann har halshugget en person. Gjerningsmannen ble senere skutt og drept av politiet.

16. okt. 2020 18:39 Sist oppdatert nå nettopp

Drapet skal ha funnet sted i Éragny nordvest for Paris, ifølge Europe1.

En mistenkt som var bevæpnet med kniv, skal deretter ha blitt skutt og drept av politiet i Conflans-Sainte-Honorine.

En statsadvokat med ansvar for terrorsaker leder etterforskningen. Det betyr at politi og påtalemyndighet arbeider etter en teori om at det som skjedde er terror. Ifølge enkelte kilder skal gjerningspersonen ha ropt «gud er stor».

Saken oppdateres.

