Læreren viste Muhammed-karikaturer i timen. Fredag ble han halshugget utenfor Paris.

Samuel Paty (47) hadde nylig undervist elevene om ytringsfrihet og vist frem Muhammed-karikaturer. Fredag ble han halshugget i en Paris-forstad. Totalt er ni personer pågrepet og en 18-åring skutt av politiet.

Politiet bekrefter at det var historielærer Samuel Paty som ble drept i en forstad utenfor Paris.

16. okt. 2020 18:39 Sist oppdatert nå nettopp

Fransk politi bekrefter overfor nyhetsbyrået Reuters at det var den 47 år gamle historielæreren Samuel Paty som ble drept. Læreren hadde tidligere denne måneden vist frem karikaturer av profeten Muhammed i en undervisning om ytringsfrihet.

En rekke franske medier opplyser, på bakgrunn av politikilder, at Paty ble halshugget. Gjerningsmannen skal deretter ha lagt ut et bilde av hodet på sin Twitter-konto. Der henvender han seg direkte til president Macron og omtaler ham som «de vantros leder».

Disse opplysningene er så langt ikke offisielt bekreftet av fransk politi.

Politiet etterforsker drapet som terror og mistenker at gjerningsmannen var islamist. Den mistenkte gjerningsmannen ble skutt og drept etter å ha opptrådt truende, opplyser politiet.

President Emmanuel Macron utenfor skolen der den drepte læreren jobbet og like ved der han ble angrepet. Foto: Abdulmonam Eassa/Pool via REUTERS

Gjerningsmannens identitet er ikke offisielt bekreftet, men ifølge en kilde hos den franske påtalemyndigheten skal det være snakk om en 18 år gammel tsjetsjener.

AFP får opplyst at han ropte «Allahu Akbar», som betyr «Gud er størst» på arabisk.

Til sammen ni personer er tatt inn til avhør etter drapet, blant dem foreldrene til et av barna der den drepte læreren underviste. De skal ha uttrykt misnøye med at læreren viste fram en karikaturtegning av Muhammed.

De øvrige som er tatt inn til avhør, er ifølge kilden hos påtalemyndigheten omgangsvenner av gjerningsmannen, men ikke familiemedlemmer.

Knivangrepet skjedde nordvest for Paris. Bildet er tatt like ved det som skal være ha vært åstedet. Foto: Charles Platiau/Reuters/NTB

Hadde undervist om ytringsfrihet

Frankrikes president, Emmanuel Macron, kom ved 21.40-tiden til åstedet. Etter at han fikk en orientering av politiet, møtte han pressen.

– En av våre landsmenn ble drept i dag fordi han underviste om ytringsfrihet, friheten til å tro eller ikke tro, sa Macron.

Macron sier Frankrike ikke må la seg splitte av drapet, fordi det er «det ekstremistene vil».

– Vi må alle stå sammen som medborgere, sa han.

Politikilder opplyser til AP at læreren hadde blitt truet etter at han hadde oppmuntret til en debatt om karikaturene for ti dager siden.

Presidenten omtalte drapet som et angrep på republikken. Han sa at alle franskmenn nå står bak landets lærere.

Læreren arbeidet på en ungdomsskole i Éragny nordvest for Paris.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) reagerer også sterkt på drapet. Det gir hun uttrykk for på Twitter lørdag, via Utenriksdepartementets brukerkonto.

«Drap knyttet til terrororganisasjon»

Angrepet skjedde rundt klokken 17 ved en ungdomsskole i Conflans-Sainte-Honorine, en forstad nordvest for den franske hovedstaden.

Politiet opplyser at de etterforsker hendelsen som «et drap knyttet til en terrororganisasjon». De rykket ut til stedet etter å ha fått en telefon om en mistenkelig mann som oppholdt seg der.

Politipatruljene fant den mistenkte 200 meter fra offeret, som ifølge flere franske medier var halshugget. Dette er ikke offisielt bekreftet av politiet. Nyhetsbyrået Reuters skriver at offeret er knivstukket flere ganger i halsområdet.

Den mistenkte skal ha truet politifolkene med en kniv eller lignende våpen før han ble skutt av politiet i Conflans-Sainte-Honorine.

En bombegruppe ble sendt til stedet fordi man mistenkte at gjerningsmannen hadde en bombevest på seg.

