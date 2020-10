Mann skutt og drept av politiet etter knivdrap utenfor Paris, melder Reuters. Etterforskes som terror.

Nyhetsbyrået AFP melder at en mann har drept en skolelærer ved å stikke ham i halsen med kniv. Gjerningsmannen ble senere skutt av politiet.

Drapet skal ha funnet sted i Éragny nordvest for Paris, ifølge Europe1.

Det franske nyhetsbyrået AFP melder at politiet bekrefter at den drepte var en lærer som hadde vist frem en karikaturtegning av profeten Muhammed i en skoletime.

En mistenkt som var bevæpnet med kniv, skal deretter ha blitt skutt av politiet i Conflans-Sainte-Honorine. Det er uklart om han er død.

Bilder fra den franske TV-kanalen BFMTV viser en urørlig kropp som ligger på en gate. Stedet er sperret av og en bombegruppe er på vei fordi man mistenker at gjerningsmannen har en bombevest på seg.

En statsadvokat med ansvar for terrorsaker leder etterforskningen. Det betyr at politi og påtalemyndighet arbeider etter en teori om at det som skjedde er terror. Ifølge enkelte kilder skal gjerningspersonen ha ropt «Allahu Akbar» (gud er størst).

«Drap knyttet til terrororganisasjon»

Angrepet skal ha skjedd rundt klokken 17 ved en skole i Conflans-Sainte-Honorine, en forstad vest for den franske hovedstaden.

Politiet opplyser at de etterforsker hendelsen som «et drap knyttet til en terrororganisasjon». De rykket ut til stedet etter å ha fått en telefon om en mistenkelig mann som oppholdt seg der.

De oppdaget da offeret. 200 meter unna fant de den mistenkte, som skal ha truet tjenestemennene med en kniv eller lignende våpen. Han ble skutt og alvorlig skadet, opplyser politiet.

Tidligere meldinger, blant annet hos FranceNews24, kunne tolkes som om den mistenkte var død, men dette bekreftes altså ikke av AFPs politikilder.

Franske politikilder opplyser at mannen skal ha ropt «Allahu Akbar», arabisk for «gud er størst», i forkant av angrepet.

Politiet har gått ut på Twitter og bedt folk holde seg unna området på grunn av en pågående hendelse.

Innenriksminister Gérald Darmanin, som er på reise i Marokko, vender umiddelbart tilbake til Paris etter å ha hatt samtaler med statsminister Jean Castex og president Emmanuel Macron, opplyser Darmanins kontor.

